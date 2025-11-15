基隆港嚴重車禍！貨櫃車東港碼頭自撞貨櫃區 駕駛「腿部變形」受困送醫

社會中心／程正邦報導

基隆港東9碼頭貨櫃車失控撞擊貨櫃區，車頭嚴重變形。（圖／翻攝畫面）

今（15）日傍晚，基隆港東岸碼頭的作業區域發生一起貨櫃車自撞意外。一輛解櫃車在東 9 碼頭後線櫃場作業時，不明原因失控撞擊貨櫃堆區，導致車頭嚴重受損。男性駕駛的腿部被變形的車體緊緊卡住而受困，所幸在港務消防隊與基隆市消防局的聯合救援下，駕駛最終成功脫困並送醫治療。

警消破壞車體，救出受困近1小時的駕駛急送醫。（圖／翻攝畫面）

傍晚時分傳意外 港消求援市消器材車

根據基隆市消防局西岸分隊分隊長葉東霖表示，消防隊於晚間 19 時 00 分左右接獲通報，指稱東 9 碼頭發生貨櫃車事故。當港務消防隊人員抵達現場時，發現該輛隸屬於聯興公司的解櫃車車頭嚴重毀損，駕駛辜姓男子（69 年次）受困車內，無法動彈。

儘管辜姓駕駛意識清楚，無生命危險，但因腿部被卡住，且現場缺乏足夠的專業破壞器材，港消隨即請求基隆市消防局支援器材車。市消防局立即派遣信二分隊前往現場增援，加入這場與時間賽跑的救援任務。

辜男被救出時意識清楚，警方到醫院對其進行酒測，排除酒駕。（圖／翻攝畫面）

警消聯合破壞車體 排除酒駕嫌疑

初步調查，事故發生於 18 時 54 分許，地點位於東 9 碼頭後線櫃場 A2 區域。辜男在作業時，其車輛車頭不慎擦撞櫃場內的貨櫃，造成腿部受傷並受困。

在警消人員使用破壞機具對車體進行破壞後，終於在 19 時 50 分左右將受困近一小時的辜男順利救出。辜男隨後由港消救護車載往基隆長庚醫院進行診治。

大沙灣中隊警員羅百翔隨後趕往長庚醫院，除了協助釐清事發經過，也立即對辜男實施酒精濃度呼氣檢測，以排除事故是否涉及酒駕。檢測結果顯示，辜男的酒測值為零。

警方表示，全案後續已依規定完成車禍現場的拍照、測繪及丈量等勘查程序。詳細的事故原因，包括駕駛失控的具體情況、機件是否故障或疲勞駕駛等，仍待辜男診療結束後，再由警方進一步通知其到場說明，以利後續的事故調查與責任歸屬判定。

