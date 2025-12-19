基隆港國際郵輪旅客人次 破95.2萬

基隆港再度傳來捷報，2025年國際郵輪旅客人次於昨（十九）日累計突破95.2萬人次，超越疫情前（2019）年的高峰94.6萬人次，締造基隆港開港以來全新紀錄，全年度上看98萬人次，佔全臺郵輪旅客人次之86％。

昨（十九）日造訪基隆港的地中海榮耀號屬於冬季「基隆-那霸雙母港」14航次中之第11航次，自那霸搭載2,599位旅客至基隆旅遊後返回那霸，並有2,089位旅客在基隆結束旅程，2024年1月此新創航程開啟後，基隆港郵輪從此「淡季不淡」，成為疫後驚人的復甦動力之一。

基隆港務分公司表示，基隆港郵輪產業發展歷史悠久，在國際觀光未普及的1960年代，即有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。

1997年麗星郵輪進駐基隆為母港，讓更多的臺灣人能夠親身體驗什麼是郵輪旅遊，隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪陸續插旗基隆母港，促成旅客人次由2007年之27.2萬人次連續13年正成長至2019年的94.6萬人次，成長率高達247.8%％，帶動臺灣於2016年至2019年間以僅有2300萬人口之規模擠身成為亞洲第二大郵輪客源市場，並於2019年創下營運高峰。後雖遭遇疫情全球郵輪停擺，基隆港仍於2023年起快速復甦，從谷底翻轉到再破歷史紀錄僅僅用了3年的時間，歸功於中央/地方觀光主管機關、基隆港在地CIQS（關務署、移民署、防檢署、疾管署、海巡署、港警總隊）、郵輪旅行業者的通力合作，方能完成不可能的任務。

基隆港務分公司放眼2026年，基隆港郵輪產業仍有持續成長之趨勢，臺灣港務公司仍將持續與夥伴單位合作對外行銷招商，並從顧客角度出發繼續強化軟硬體服務，期臺灣郵輪產業能再創顛峰，為觀光產業助攻。