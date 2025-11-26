基隆港國際郵輪旅客再創新高 藝文團體表演迎賓展現在地特色

基隆港國際郵輪

基隆港國際郵輪旅客持續再創新高，根據台灣港務公司推估；今年(2025)可望有多達470艘以上國際郵輪入港，入境基隆港旅客將可突破90萬人次，較2024年預計成長15.4%左右。

基隆在地藝文表演團體

為迎接國際郵輪旅客造訪、展現基隆市的獨特魅力與熱情好客，市府今年度持續邀請基隆在地藝文表演團體以及學校，針對首次來港的國際郵輪旅客，在基隆港旅客中心進行十場次的迎賓表演，展現基隆的特色與活力，讓旅客一踏上基隆就能感受到台灣的友善與熱情，對表演都留下深刻的印象。

基隆在地藝文表演團體

市府表示，今年共安排基隆在地多年獲選傑出演藝團隊的「楓香舞蹈團」、「長興舞獅團」以及社區大學組成「新峰樂團」帶來中華文化特色的展演及音樂演出，讓國際郵輪旅客留下深刻印象；還有屢次獲得各項評比及獎項的學校社團；八斗國小原民舞蹈、中正國中民俗藝技班、暖暖國小烏克麗麗及扯鈴表演及成功國小音樂班等精彩活潑的演出，在在吸引國際旅客的目光，紛紛駐足欣賞並跟演出的小朋友合影留念。

暖暖國小扯鈴表演

以10月19日入港的世界第 2 大郵輪集團 - 皇家加勒比集團旗下的銀海郵輪銀月號(Silver Moon) 首航為例；當天港務公司除了安排拖船噴水歡迎外，並派員登輪與船方互贈紀念牌表達歡迎友好之意。此外，在港口入境大廳則由暖暖國小小朋友帶來的烏克麗麗及扯鈴表演，讓歐美入境旅客驚呼連連、大讚小朋友的可愛與表演。

獲邀表演的暖暖國小校長表示，學童對能在國際觀光客前表演拿手絕活，都充滿期待與歡喜的心情，參與這活動也提升學童自信與團隊合作精神，也藉此機會為學校及基隆市做最好的宣傳，期待日後還有機會參與活動。