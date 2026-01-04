基隆港東客西貨雙引擎啟動

基隆市長謝國樑落實「東客西貨」的城市發展願景，逐步把貨輪碼頭集中至基隆港西岸，以發展運輸、物流及海運快遞為主軸，東岸則結合新市政大樓打造成為人文觀光核心據點，形成「港灣雙引擎」帶動基隆整體產業升級。

此外，北五堵將結合基隆捷運SB18站開發，成立「基隆智慧科技園區」，預期可創造數萬就業機會，若第四天然氣接收站能說服民眾解決安全問題，他也會以爭取基隆興建AI產業資料運算中心為目標。

謝國樑上任後推動行人友善政策有不錯成果，接下來要避免基隆人口持續減少，最關鍵要解決就業問題。他表示，「東客西貨」港灣雙引擎目標讓基隆港東岸貨櫃集散場逐步退場轉移至西岸，東岸都是觀光、人文、郵輪、旅客等產業，威海營區未來會蓋商場、飯店，與長榮桂冠酒店、好食城商場搭建空橋，可一路延伸至正濱漁港。

廣告 廣告

謝國樑也強調，不能因為要發展觀光就把貨櫃空間全撤除，在觀光和貨運間要謹慎拿捏，因此「西貨」還是要持續推動，西岸設立「海運快遞物流平台」可整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，大幅提升作業效率與通關能量，為港區營運注入新動能。

他說，市府將同步推動北五堵SB18站擴展成「基隆智慧科技園區」，引導倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，園區開發總樓地板面積初估近50萬坪、園區面積約30公頃，可創造數萬個就業機會。謝國樑認為，未來AI產業非常重視算力，而算力需要足夠電力支應，若四接能說服民眾解決安全問題，他也會爭取資料運算中心在基隆設立。