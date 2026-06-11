基隆港毒氣外洩！封鎖查漏折騰「11小時」才落幕

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基隆港一只化學槽櫃外洩劇毒氯磺酸，大量白煙持續噴出。





基隆港碼頭發生有毒化學物質外洩事件！今（11日）凌晨5點多，一只化學槽櫃突然不斷噴出大量白色煙霧，而外洩物質竟是劇毒化學品「氯磺酸」。一旦人體接觸或吸入，不但可能造成嚴重灼傷，最嚴重甚至危及生命。事發後現場立即拉起封鎖線，並暫停相關作業。不過包含港務人員、消防單位及化學署等多個單位到場處理，卻一度陷入協調混亂，直到11個小時後，危機才終於解除。

基隆港碼頭上一只化學槽櫃，凌晨5點持續噴出大量白色煙霧，隨著海風吹散，現場瀰漫刺鼻氣味，情況相當危急。由於外洩的是有毒化學物質氯磺酸，消防局、港警總隊、化學署環境事故技術團隊等單位獲報後陸續趕抵現場，緊急移置槽櫃並進行封鎖管制。然而，儘管現場聚集大批人力，直到中午12點左右，實際搶修作業才正式展開。

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維修人員：「因為我現在還需要一個遮雨設備，像是雨傘之類的東西，避免雨水滴到裡面，造成化學反應。」

現場人員七嘴八舌討論對策，但相關工具與設備一度未能即時到位。由於事發時持續降雨，現場緊急劃設上下風處警戒區域，避免人員接近。

維修人員：「它碰到水會產生更多煙霧，可是如果不處理也不行。如果現在把它綁起來，移動過程中我也不知道會不會再繼續外洩。」

初步研判，洩漏原因疑似為槽櫃上蓋內部法蘭墊片鬆脫，導致氯磺酸外洩。而氯磺酸毒性極強，一旦接觸人體，可能造成皮膚及眼角膜灼傷，甚至失明；若吸入高濃度氣體，還可能引發肺水腫，嚴重時危及生命。

基隆港港務人員：「目前已經將外洩的槽櫃移到空曠區域，下方也放置承接設備，避免液體外流。」

這起毒氣外洩事件持續近11個小時。更令人擔憂的是，外洩槽櫃下方還存放有氫氟酸，也就是俗稱的「化骨水」。若氯磺酸與氫氟酸發生混合，恐導致大量酸液噴濺，甚至增加危險反應風險。

所幸經檢測確認，現場已無持續洩漏情形。港務公司隨後展開沖洗作業，並解除封鎖範圍，碼頭運作也逐步恢復正常。

不過外洩事件影響長達半天時間，多輛貨櫃車一度受困碼頭外，相關作業受到明顯衝擊。貨主中華化學工業表示，後續將全面檢視原料運輸、倉儲及安全管理流程，強化風險控管措施，避免類似事件再次發生。

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