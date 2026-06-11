基隆港碼頭氯磺酸外洩 貨櫃隔離管制已止漏

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

公視記者林靜梅在現場指出，「這裡是基隆港西20碼頭，可以看到現場已經拉起了封鎖線，因為在早上5時30分，基隆港務分公司接獲通報說有化學品洩漏。可以看到這個遠方的ISO Tank正在冒著白煙，這是因為氯磺酸遇到雨水，產生鹽酸氣的現象。」

冒白煙的ISO Tank罐式集裝箱，上層為氯磺酸，下層則是俗稱化骨水的「氫氟酸」，一開始以為是下層急毒性的氫氟酸導致，情況一度緊張，前往檢查的工作人員身著防護衣、防毒面具，縫隙也要封緊，避免吸入與接觸危險，所幸後來釐清是上層氯磺酸外洩，但怎麼找漏、止漏，仍有挑戰。

廣告 廣告

環境部化學署北區環境事故技術小組專家莊凱安表示，「先把上面打開，確認跑出來的原因是什麼，能解決就趕快解決。」

貨主代表則說，「因為打開有沒有，它碰到雨水揮發會有大煙，煙會更大。」

「氯磺酸」具腐蝕性，遇水產生鹽酸氣與硫酸，是染料和藥物的合成前體，貨主希望將外洩貨櫃吊走，但環境部化學署人員要求，一定要修補好漏洞才能移動，現場也劃定上下風警戒區，拉封鎖線並進行疏散，降低事故危害。

莊凱安說明，「鹽酸氣本身很容易溶於水，所以說相對的，我們感覺影響的範圍沒有很大，大概就周邊幾十公尺的一個狀況而已。危害性在局部這樣子。」

事故發生後，中櫃公司將洩漏貨櫃吊到空曠區做隔離管制，貨主則為中華化學工業公司，也派員到場處理。過程中，化學署北區技術小組透過各種偵測器，量測周邊鹽酸與揮發性有機物等物質濃度，皆未檢出，業者也在下午3時11分完成止漏。

更多公視新聞網報導

港籍貨輪27貨櫃落海 海巡隊尋獲3只

