基隆港聯檢 聚焦行動電源防燃

為確保春節連假海運疏運順暢，航港局加強船舶航行安檢及海運客運場站公共安全。（航港局提供）

記者郭基生∕基隆報導

為了使春節及和平紀念日連假海運疏運順暢，強化船舶航行安全管理，航港局二十一至二十三日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，完成四十五艘固定航線載客船舶及海運客運場站四處重點項目查察，相關缺失均要求業者改善完成，確保旅客乘船安全並完善海運服務品質。

航港局強調，本次抽查重點聚焦於載客船舶乘客登船實名制情形、行動電源自燃消防演練、航行設備運作正常、開航前播放或示範救生衣穿著方法、火警警報系統運作正常；海運客運場站班次時刻表及票價標示清楚，是否包含中英文標示；是否有設置及使用無障礙岸接設備、場站無障礙設施之指標（引）是否清楚明確、場站是否維持無障礙廁間及通道空間暢通無礙、無障礙廁所設備可否正常使用、是否有設置及使用無障礙岸接設備，場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務，以及是否有設置合格ＡＥＤ設備等。若發現有任何影響航行安全缺失，將要求業者立即改善，並經複查確認無問題後始得開航。

航港局表示，船舶航行安全為連續假期海運疏運之核心工作，已責成業者落實開航前播放或示範救生衣穿著宣導，抽查船舶相關設備及船員應變能力，確保船舶適航性。本次特別加強查核行動電源冒煙起火演練及現場操作情形。呼籲乘客如須攜帶鋰電池或行動電源登船，應選用經商品檢驗合格之產品，不得託運或放置行李箱，並隨身攜帶，放置視線可及處，確保海運旅客及船舶安全。