基隆港西3座碼頭整修完成

基隆港西十七、十八號碼頭全面整修後，橋式機行走更平順度。（記者郭基生攝）

記者郭基生∕基隆報導

基隆港務分公司完成「基隆港西十七、十八軌道及西十六至十八、二十號碼頭整修工程」，提升橋式機行走平順度、碼頭結構安全性，增進港區整體作業安全性、降低設備故障率，提升營運效能。

基隆港務分公司辦理港區碼頭等結構物定期檢測，發現基隆港西十六至十八、二十碼頭面板與基樁等構件劣化，西十七、十八碼頭橋式機軌道有磨損、變形及不平整等問題，辦理維修工程確保碼頭營運安全。

工程內容包括西十七、十八碼頭之橋式機軌道進行拆除汰換及基礎改善，軌道總長度約一千一百公尺，同時整修電纜槽、抗拉器、防颱鎖及阻擋器等附屬設施。另在碼頭結構方面，納入西十六至十八、二十碼頭面板及基樁破孔等修復，提升橋式機行走穩定度及整體使用安全性。

經與港區碼頭經營業者溝通及宣導，且為降低對裝卸作業與交通動線影響，工程採分段施作方式，結合橋式機歲修並利用非尖峰時段施作，兼顧港埠營運與工程改善需求，使工程順利完成並恢復正常營運效能。

展望未來，基隆港務分公司將持續盤點基隆港各項設施與貨櫃運能需求，配合國家港口發展政策及市港再生願景，逐步推動老舊碼頭更新，從過去的零星修補邁向系統化大修繕，強化營運安全與永續效能，朝向智慧、安全、低碳、韌性、高效率與兼具現代化國際港口邁進。