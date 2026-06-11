基隆港貨櫃致命「化骨水」外洩！人體接觸恐組織壞死猝死 港方緊急封現場

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基隆港西 20 號碼頭危險貨櫃儲區今（11）日清晨接連發生化學品外洩事故，現場一度傳出不明氣體滲漏與腐蝕性物質外洩警報。 圖:翻攝自基隆港務分公司港務處

[Newtalk新聞] 基隆港西 20 號碼頭危險貨櫃儲區今（11）日清晨接連發生化學品外洩事故，現場一度傳出不明氣體滲漏與腐蝕性物質外洩警報。港務單位、港警及消防系統緊急啟動應變機制，全面封鎖現場並疏散人員，所幸均未造成人員傷亡。

據基隆港警總隊指出，清晨巡邏時率先發現危險貨櫃區內有不明氣體外洩，隨即拉起封鎖線並管制人車進出。經初步查證，疑似涉及俗稱「化骨水」的劇毒化學物氫氟酸（Hydrofluoric Acid）。現場人員第一時間完成撤離，成功阻止可能擴散風險。

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氫氟酸為半導體與光電產業常用化學原料，但具極高毒性與腐蝕性。專家指出，該物質不論液態或氣態，一旦接觸人體，氟離子將迅速滲透皮膚組織，與體內鈣、鎂離子結合，可能導致組織壞死與低血鈣症，嚴重時甚至引發心律不整與猝死。更危險的是，初期接觸可能無明顯灼熱感，容易延誤就醫。

此外，若以氣體形式吸入，氫氟酸將直接破壞呼吸道與肺部黏膜，引發支氣管痙攣與出血性肺水腫，致死風險極高，同時亦可能造成眼部灼傷甚至失明。

同日上午，基隆港西 20 碼頭中國貨櫃公司危險品儲區亦通報化學品洩漏事故。港務公司上午 5 時 30 分接獲通報後，立即啟動緊急應變程序，並會同港警、港消及環境部化學事故專業技術小組到場處置。

經確認，洩漏貨櫃內裝載聯合國編號 UN1754 之氯磺酸（Chlorosulfonic acid），屬強烈腐蝕性物質，遇水可能產生有害氣體。業者已將該貨櫃自原儲放區吊離，移至空曠處進行隔離管制，並持續監測環境數據。

港務單位指出，現場已依風向劃設警戒區並疏散下風處作業人員，防止可能擴散風險。環境部專業技術人員則持續進行氣體監測與安全評估。

據了解，該批貨物貨主為台灣中華化學工業股份有限公司，已派員趕赴現場配合後續處置與清理作業。相關單位目前正持續釐清洩漏原因與影響範圍。

港務單位強調，本次兩起事件均在第一時間發現並完成封鎖與疏散，未造成人員傷亡，但由於涉及高風險化學物質，後續仍將持續監控現場狀況並進行全面調查。

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