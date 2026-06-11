基隆港貨櫃"氯磺酸"外洩 緊急封鎖碼頭!10小時後才止漏

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社會中心／陳崇翰 基隆報導

11日早上，基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，一只裝載有毒化學物氯磺酸的貨櫃，發生外洩，現場緊急封鎖。廠商到場後，全副武裝進行檢查，疑似是化學槽上蓋的墊片鬆脫導致，直到事發10個小時後，下午3點半，狀況才排除。碼頭全面暫停作業，也導致貨櫃車在外大排長龍。

遠方層層堆疊的桶裝貨櫃中，冒出陣陣白煙，11日一早五點半，基隆港警巡邏時，發現西20號碼頭危險貨櫃區，有化學物外洩，趕緊通報，封鎖現場。

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港務公司人員：「漏的那個櫃子，已經把它移置到空地裡面，下面有一個，盤子把它接，那時候發現就是通知，查是哪一個貨主，通知貨主，貨主現在也也在路上了。」

這下可不得了，外洩的是具有劇毒的氯磺酸，有強烈氣味、外觀無色或淡黃色液體，遇到水氣，會釋放氯化氫和硫酸微滴，容易揮發擴散。一旦吸入，恐怕導致氣管發炎，嚴重的話肺水腫，液體觸碰到皮膚，可能化學灼傷。





緊急封鎖碼頭！基隆港貨櫃「氯磺酸」外洩 10小時後才止漏

化學槽上蓋內部的法蘭墊片疑似鬆脫，導致外洩。（圖／民視新聞）





氯磺酸的貨主台灣中華化學公司派人到場，穿戴防毒面罩和防護衣，爬上化學槽檢查，疑似是上蓋內部的法蘭墊片鬆脫導致。

台灣中華化學公司人員：「接觸旁邊的水之後，它會變成液體下來，液體有滴漏到的地方，我們把它擦拭掉，是不是可以把它拖回廠內做排除。」





緊急封鎖碼頭！基隆港貨櫃「氯磺酸」外洩 10小時後才止漏

氯磺酸遇到空氣中的水氣，會產生酸霧。（圖／民視新聞）





凌晨五點半氯磺酸就洩漏，11點廠商才抵達，直到下午3點16分才止漏，之後港區才恢復作業。外界質疑，事發七個小時才真正進場處理，酸霧一直飄，是否太消極？

基隆港務分公司港務處處長彭廣在：「專業小組也有來評估了，它的毒性也不是很強，槽體上面的一個閥孔有點洩漏，他現在做過處理，在防止它溢出來。」

狀況在10個小時後，才完全排除，港外的貨櫃車已經大排長龍。至於外洩的相關事證，將交給交通部航港局，評估是否違規、開罰。





原文出處：緊急封鎖碼頭！基隆港貨櫃「氯磺酸」外洩 10小時後才止漏

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