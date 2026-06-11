基隆港貨櫃"氯磺酸"外洩 緊急封鎖西20號碼頭

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社會中心／陳崇翰 基隆報導

今天早上，基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，一只裝載有毒化學物「氯磺酸」氣體的貨櫃，發生外洩，現場緊急封鎖，並管制人員進出。由於化學槽內裝的氯磺酸屬有毒氣體，相關單位不敢大意，全副武裝進行後續處理，但也因為碼頭全面暫停作業，導致貨櫃車在外大排長龍。

遠方層層堆疊的桶裝貨櫃中，冒出陣陣白煙，11日一早五點半，基隆港警巡邏時，發現西20號碼頭危險貨櫃區，有化學物外洩，趕緊通報各單位，封鎖現場。

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港務公司人員：「漏的那個櫃子，已經把它移置到空地裡面，下面有一個，盤子把它接，那時候發現就是通知，查是哪一個貨主，通知貨主，貨主現在也也在路上了。」

這下可不得了，外洩的是化學槽內裝的"氯磺酸"，具有強烈氣味、外觀無色或淡黃色液體，在空氣中會發煙、有催淚性，吸入蒸氣，可能導致氣管發炎，甚至嚴重的話肺水腫，液體觸碰到皮膚，可能會化學灼傷、壞死。

中櫃人員vs.消防隊：「現在已經在這個位置，已經在這個位置，對對對，已經在這個位置。」

有毒化學物「氯磺酸」外洩！ 基隆港西20號碼頭全面暫停作業

人員必須穿上防護衣和防毒面罩，才能靠近現場。（圖／民視新聞）消防局人員、環境部和承租碼頭的中國貨櫃公司都到場，人員穿上防護衣和防毒面罩，全副武裝，並透過空拍確認情況。目前先將貨櫃移到空地，並在下方放回收盤，避免進一步外漏。

港務公司人員：「這冒出來的煙是那個一般，都是鹽酸而已啦，不會爆炸啦。」

現場無人員受傷，但毒氣外洩事件，導致碼頭全面暫停作業，貨櫃車在外頭大排長龍。





有毒化學物「氯磺酸」外洩！ 基隆港西20號碼頭全面暫停作業

港務公司封鎖現場，暫停地面作業。（圖／民視新聞）

貨櫃車駕駛vs.記者：「放鐵桶就是擋住我們，車子不能進，不給進了這樣子，等它好，而且搞不好等到，等到它處理完，看它幾點也要處理，應該下午去了，也沒辦法也沒辦法。」

貨櫃車駕駛vs.記者：「10點了耶對啊，還不知道什麼時候會進，能夠進去這樣子，不知道，只能慢慢排了這樣子對。」

目前現場狀況，還沒有完全排除，就怕氯磺酸遇水揮發的氣體，對人體造成傷害，貨櫃作業都要再等等。

原文出處：有毒化學物「氯磺酸」外洩！ 基隆港西20號碼頭全面暫停作業

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