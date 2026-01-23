基隆港迎愛達郵輪首航 1977名德客鐵馬踩點北台灣

基隆港23日上午迎來今年第一艘首航基隆的郵輪愛達女神號，基隆港務分公司也帶領船上規畫團隊展開自行車遊程。（基隆港務分公司提供／張志康基隆傳真）

基隆港23日上午迎來今年第一艘首航基隆港的郵輪，棣屬於德國愛達郵輪旗下的愛達女神號，這次搭載了1977名旅客來台。台灣港務公司基隆分公司表示，為配合該輪的特色，特別協助串聯台灣鐵路公司、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會攜手台北市政府觀光傳播局推動低碳行程。

23日上午抵達基隆港的愛達女神號（AIDA Diva）郵輪，棣屬於愛達郵輪（AIDA Cruises）旗下，是一艘排水量6.9萬噸、全長251公尺的郵輪。這次搭載了1977名旅客來台。基隆港務分公司表示，郵輪進港時，除以拖船噴水歡迎外，也登輪與船方互贈紀念牌。

廣告 廣告

基隆港務分公司表示，愛達郵輪是德國三大郵輪品牌之一，特色就是岸上觀光行程常以自行車旅遊為重點特色，為此，該公司串聯台鐵、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會，組成「郵鐵觀光大聯盟」！更攜手台北市政府觀光傳播局跨域合作，共同開發結合郵輪、自行車、鐵道三大元素的獨特低碳行程。

為此，基隆港務分公司邀請郵輪上的自行車遊程規畫團隊親自「踩線」，行程從基隆港出發，帶著自行車搭乘台鐵至松山車站，沿著基隆河濱自行車道，行經林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮、孔廟等北台灣經典地標。

愛達郵輪為德國三大郵輪品牌之一，與一般郵輪不同的是，德國郵輪規劃的岸上觀光行程常以自行車旅遊為重點特色，由船上準備自行車帶領旅客踩鐵馬觀光。基隆分公司看準114年外籍旅客達37.6萬人次，創歷史新高及德國旅客躍居第四大客源國的龐大商機，特別針對德國郵輪品牌熱愛的自行車旅遊特色，串聯台灣鐵路公司、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會，霸氣組成「郵鐵觀光大聯盟」！更攜手台北市政府觀光傳播局跨域合作，共同開發結合郵輪、自行車、鐵道三大元素的獨特低碳行程。

基隆港務分公司強調，未來將持續深化跨域合作，結合港口、鐵道與城市觀光資源，推動多元且低碳之郵輪旅遊發展，提升基隆港國際競爭力，並為旅客打造更高品質、更具特色之永續郵輪旅遊體驗。

更多中時新聞網報導

NBA》愛德華茲55分沒用 馬刺驚險宰灰狼

邵雨薇一人飾兩鬼 累到想哭

澳網》辛納強勢開局 大坂直美造型超狂