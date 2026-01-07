基隆港郵輪去年刷新4項歷史紀錄

基隆港國際郵輪進出去年創下旅客人次最多及新船首航次數最高等四項紀錄。（記者郭基生攝）

記者郭基生∕基隆報導

根據統計，基隆港國際郵輪進出港去年達四百三十六艘次、九十九萬三千多人次，創下外籍旅客人次進出港最多及新船首航次數最高等四項歷史紀錄。

基隆港務公司指出，去年的九十九萬三千多旅客人次，比二０二四年大幅成長百分之二十六點二，也比二０一九年歷史高峰成長百分之四點九。據統計，麗星郵輪去年回歸基隆港，帶來一百五十八艘次、三十一萬二千多旅客人次；其次是在基隆港部署亞太最大噸位客船的地中海郵輪，總計六十艘次、二十六萬九千多人次；歌詩達郵輪則以八十四艘次、二十二萬九千多人次居第三位。三家郵輪公司在基隆港的營運就超過八成，今年麗星郵輪、地中海郵輪都有增加航班的規劃，基隆港郵輪前景看好。

廣告 廣告

在外籍旅客方面，繼二０二四年以二十六萬六千多人次創下紀錄，去年又以三十七萬六千多人次再破新高，成長百分之四十一點三，主要是掛靠港郵輪艘次前一年增加了五十三艘次。歌詩達莎倫娜號去年在基隆港安排七航次韓國包船航程，吸引韓國旅客三萬一千多人次到北北基地區遊玩。此外，去年外籍旅客日本占百分之三十二點一、美國百分之十六、韓國百分之十一點四，德國百分之六點五。

港務公司近年來持續加強國際行銷及爭取客戶，去年共計吸引十九艘新船首航基隆港，成為史上之最。其中，三井郵輪旗下海洋富士號首季造訪即開闢多母港航線，讓台灣旅客可就近由基隆港登船。未來基隆港的郵輪除了量的成長外，也將朝更多元化的方向邁進，有助郵輪產業的發展及永續經營。