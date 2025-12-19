基隆港郵輪旅客人次確定創新高 全年上看近百萬人次

西岸碼頭腹地寬廣，提供地中海榮耀號外籍掛靠旅客觀光遊覽車作業，為臺灣帶來觀光人潮。（圖：基隆港務分公司提供）

基隆港郵輪發展再傳捷報！基隆港務分公司表示，今（二○二五）年國際郵輪旅客人次已於今（十九）日累計突破九十五萬二千人次，不僅正式超越疫情前二○一九年九十四萬六千人次歷史高峰，更創下基隆港開港以來全新紀錄。依目前航程與預報推估，全年度郵輪旅客人次可望上看九十八萬人次，占全臺郵輪旅客總人次約八成六。

今日造訪基隆港的「地中海榮耀號」，為冬季「基隆－那霸雙母港」十四航次中的第十一航次。該航次自日本那霸港搭載二千五百九十九位旅客抵達基隆進行觀光後再返回那霸，另有二千零八十九位旅客於基隆港結束沖繩行程。自二○二四年一月啟動此一創新航線後，基隆港郵輪市場成功打破傳統淡旺季界線，實現「淡季不淡」，成為疫後郵輪產業快速復甦的重要動力之一。

基隆港郵輪產業發展歷史悠久，早在一九六○年代，國際觀光尚未普及之際，便已有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。一九九七年麗星郵輪正式進駐基隆作為母港，使更多臺灣民眾得以親身體驗郵輪旅遊，隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪等國際品牌陸續插旗，帶動基隆港郵輪市場快速成長。

在多家郵輪公司進駐帶動下，基隆港郵輪旅客人次自二○○七年的二十七萬二千人次起，連續十三年呈現正成長，至二○一九年達到九十四萬六千人次，成長率高達二百四十七點八％。期間也促使臺灣在二○一六年至二○一九年間，以僅約二千三百萬人口規模，躍升為亞洲第二大郵輪客源市場，並於二○一九年創下營運高峰。

後雖遭遇疫情期間全球郵輪產業一度全面停擺，基隆港自二○二三年起迅速復甦，僅僅三年間即從谷底翻轉，並再度突破歷史紀錄。基隆港務分公司指出，這項成果歸功於中央與地方觀光主管機關、基隆港在地CIQS單位，包括關務署、移民署、防檢署、疾管署、海巡署及港警總隊，及郵輪公司與旅行業者通力合作，才能完成這項被視為不可能的任務。

展望二○二六年，基隆港郵輪產業仍被看好持續成長。臺灣港務公司表示，未來將持續與夥伴單位合作強化國際行銷與招商布局，並從顧客角度出發，繼續強化軟硬體服務，期臺灣郵輪產業能再創顛峰，為觀光產業助攻。