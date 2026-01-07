基隆港郵輪旅客創新高 比疫情前成長4.9％

基隆港去年郵輪旅客數達99.3萬人次，比疫情前成長4.9%。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣港務公司統計，2025年靠泊基隆港的國際郵輪共436艘次、旅客數99.3萬人次，旅客人次創歷史新高，比疫情前也成長了4.9%，此外「外籍旅客人次」、「Fly-cruise(船進機出/機進船出)旅客人次」、及「新船首航次數」也突破歷史紀錄，目前郵輪公司規劃增加航班。

港務公司指出，2025年基隆港國際郵輪達99.3萬人次，較2024年78.7萬人次成長了26.2%，較2019年歷史高峰94.6萬也成長約4.9%，主要是麗星郵輪回歸，共帶來158艘次、31.2萬人次；其次是在基隆港部署亞太最大噸位客船的地中海郵輪，總計60艘次、26.9萬人次；歌詩達郵輪則以84艘次、22.9萬人次居第三位。3家郵輪公司市佔超過81.6%，成為基隆港郵輪的「三本柱」。今年麗星郵輪、地中海郵輪也有增加航班的規劃。

外籍旅客的部分，2024年有26.6萬人次，去年則有37.6萬人次破新高，漲幅達41.3%，主要是掛靠港郵輪(旅客船進／船出)整體艘次較去年增加53艘次、人次增加約8.8萬人次。外籍旅客中「船進機出／機進船出」之Fly-Cruise旅客有6.1萬人次，較前高峰2018年的3.8萬人次增加58.9%。

港務公司指出，多年來持續國際行銷爭取客戶，去年吸引了19條新船首航基隆港，也是史上最多。其中更有4艘全台首見的郵輪品牌插旗基隆，分別為探險型之星凝郵輪(Scenic Cruises)、奢華型之三井海洋郵輪(Mitsui Ocean Cruises)、首家韓國資本之頭源郵輪(Duwon Cruise & Ferry Co., Ltd.)以及艙房產權屬於旅客(而不歸屬船東)的住宅郵輪(Villa Vie)。住宅郵輪旗下奧德賽號(Villa Vie Odyssey)連續在港靠泊4天創全台單航次在港最久的紀錄，顯示外國旅客深度探索台灣的意願提高。

台灣港務公司指出，除了爭取航線，也加強提升顧客體驗，預計今年將在基隆港西岸旅客中心增設4道自動化證照查驗設施，提供智慧及順暢的通關環境。

