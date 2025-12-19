基隆港郵輪旅客破95萬人次 超越疫情前新高

基隆港務分公司表示，截至19日為止，今年基隆港郵輪旅客人數已突破95.2萬人次，超越了108年94.6萬人次的歷史紀錄，預期明年將會有更多民眾利用郵輪旅遊。（基隆港務分公司提供／張志康基隆傳真）

經歷疫情後郵輪旅遊復甦，台灣港務公司基隆港務分公司19日表示，截至19日為止，今年基隆港國際郵輪旅客人次突破95.2萬人次，超越108年疫情前的歷史紀錄94.6萬人次，今年底前，郵輪旅客更上看98萬人次，占全台郵輪旅客人數的86％。明年預期郵輪旅客人數將會持續增加。

基隆港務分公司指出，基隆港郵輪產業發展歷史悠久，在國際觀光未普及的1960年代，即有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。1997年麗星郵輪進駐基隆為母港，讓更多的台灣人能夠親身體驗什麼是郵輪旅遊。隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪陸續插旗基隆母港，促成旅客人次由2007年之27.2萬人次連續13年正成長至2019年的94.6萬人次，成長率高達247.8％，帶動台灣於2016年至2019年間以僅有2300萬人口之規模躋身成為亞洲第二大郵輪客源市場，並於2019年創下營運高峰。

廣告 廣告

後雖遭遇疫情，連帶全球郵輪停擺，但疫情後，基隆港仍於2023年起快速復甦，從谷底翻轉到再破歷史紀錄僅僅用了3年的時間，港公司認為，應歸功於中央／地方觀光主管機關、基隆港在地CIQS（關務署、移民署、防檢署、疾管署、海巡署、港警總隊），以及郵輪旅行業者的通力合作，方能完成不可能的任務。

以19日靠泊基隆港的地中海榮耀號為例，港公司指出，這次的航程屬於冬季「基隆-那霸雙母港」14航次中之第11航次，自那霸搭載2599位旅客至基隆旅遊後返回那霸，並有2089位旅客在基隆結束沖繩之旅的旅程，2024年1月此新創航程開啟後，基隆港郵輪從此「淡季不淡」，成為疫後驚人的復甦動力之一。

放眼2026年，基隆港郵輪產業仍有持續成長之趨勢，台灣港務公司仍將持續與夥伴單位合作對外行銷招商，並從顧客角度出發繼續強化軟硬體服務，期台灣郵輪產業能再創巔峰，為觀光產業助攻。

更多中時新聞網報導

足球》台灣隊長陳柏良 投身球隊經營

728 SEVENTOEIGHT不閃兵 成員將入伍

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉