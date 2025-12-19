基隆港郵輪旅客 突破95萬人次

地中海榮耀號靠泊基隆港西三碼頭，為台灣帶來觀光人潮。(基隆港務分公司提供)

記者郭基生∕基隆報導

基隆港二０二五年國際郵輪旅客人次再度傳來捷報，截至十九日累計已突破九十五萬二千多人次，超越疫情前高峰九十四萬六千人次，也創下開港以來全新紀錄，估計年底前上看九十八萬人次，占全台郵輪旅客人次之百分之八十六。

航行基隆-那霸雙母港的地中海榮耀號，十九日再度造訪基隆港，這也是地中海榮耀號，在今年冬季的第十一航次，這一航次從那霸搭載了二千五百九十九位旅客至基隆旅遊後返回那霸，這也是地中海榮耀號二０二四年一月開啟新航線後，讓基隆港郵輪雖然在東北季風期「淡季不淡」，也成為疫後驚人的復甦動力之一。

基隆港郵輪產業歷史悠久，一九六０年代，即有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆，一九九七年麗星郵輪進駐基隆為母港，讓更多的台灣人能夠親身體驗什麼是郵輪旅遊，隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪陸續插旗基隆母港，促成旅客人次由二００七年的二十七萬二千人次，連續十三年成長了二點五倍，至二０一九年的九十四萬六千人次，這股風氣也帶動台灣於二０一六年至二０一九年間擠身成為亞洲第二大郵輪客源市場，並於二０一九年創下營運高峰，而後，雖因疫情使全球郵輪停擺，但基隆港仍於二０二三年起快速復甦，從谷底翻轉到再破歷史紀錄僅僅用了三年的時間，主要歸功於中央、地方觀光主管機關等單及郵輪旅行業者的通力合作，方能完成不可能的任務。

放眼二０二六年，基隆港郵輪產業仍有持續成長之趨勢，台灣港務公司仍將持續與相關單位合作加強對外行銷招商，並從顧客角度出發繼續加強各項軟硬體服務，使台灣郵輪產業能再創顛峰，為觀光產業助攻。