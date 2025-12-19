基隆港郵輪觀光復甦 95.2萬人次超越疫情前

經歷新冠疫情後，基隆郵輪旅遊商機逐漸復甦。台灣港務公司基隆港務分公司19日表示，截至目前為止，基隆港國際郵輪旅客突破95.2萬人次，超越疫情前的歷史紀錄94.6萬人次。今年底前郵輪旅客更上看98萬人次，占全台郵輪旅客人數的86％，明年預期郵輪旅客人數將會持續突破紀錄。

基隆港務分公司表示，基隆港郵輪產業發展歷史悠久，在國際觀光未普及的1960年代，即有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。民國86年起麗星郵輪進駐基隆並作為母港，讓更多台灣人能夠親身體驗郵輪旅遊。隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪陸續插旗基隆母港，促成旅客人次由96年的27.2萬人次，連續13年正成長至108年的94.6萬人次，成長率高達247.8％，帶動台灣於105年至108年間擠身成為亞洲第二大郵輪客源市場。

不過108年後新冠肺炎疫情興起，連帶全球郵輪旅遊業停擺。不過在疫情後，基隆港遊輪產業仍於112年起快速復甦，從谷底翻轉到破歷史紀錄，僅僅用了3年的時間。港公司認為，應歸功於中央與地方觀光主管機關、基隆港在地CIQS（關務署、移民署、防檢署、疾管署、海巡署、港警總隊）以及郵輪旅行業者的通力合作，才能完成不可能的任務。

港公司認為，明年基隆港郵輪產業仍有持續成長的空間，公司也會持續與夥伴單位合作對外行銷招商，並從顧客角度出發，繼續強化軟硬體服務，期待替台灣郵輪產業再創顛峰，為觀光產業助攻。