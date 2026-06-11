基隆港驚傳毒氣外洩 現場急劃上下風警戒區疏散

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基隆港西20號碼頭危險貨櫃區1只裝載有毒化學物「氯磺酸」氣體的貨櫃，今天清晨不明外洩。（圖／東森新聞）





臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司於今日（11日）上午5時30分接獲通報，位於基隆港西20碼頭的中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，發生了一起嚴重的化學品貨櫃異常洩漏事件。

基隆港務分公司接獲通報後，隨即通報港務公司、港警、港消以及環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組，火速趕往現場協助應變處置，並立即請中國貨櫃公司通知貨主前往處置。目前現場已完成事故區域的封鎖管制，所幸並無人員受困或傷亡的情形。

劇毒腐蝕性物質「氯磺酸」外洩

經現場應變人員進一步勘查，確認此次發生洩漏的貨櫃，內部裝載的內容物為聯合國編號UN1754、歸類為Class 8腐蝕性物質的「氯磺酸（chlorosulfonic acid）」。

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由於該物質具有強烈的腐蝕性，為防範災害擴大，現場已由中國貨櫃公司操作機具，將該具洩漏的貨櫃小心吊離原本的儲櫃區域，移運至空曠區域實施嚴密的隔離管制。

港消與環境部穿防護衣進場偵檢

與此同時，港務消防隊及環境部化學專業技術小組人員已全副武裝，穿戴專業防護裝備深入前線，運用精密的環境偵檢設備進行現場監測，並指導後續的應變作業。

為確保港區工作人員的安全，現場並已嚴格劃定了上風處與下風處的警戒區域，並緊急將下風處的作業人員進行疏散，全力降低事故可能帶來的危害。

貨主中華化工人員趕抵現場

經查，本起事故的貨櫃貨主為「臺灣中華化學工業股份有限公司」。該公司在接獲通知後，目前已派遣專業人員趕赴事故現場進行後續的處置作業。

接下來，貨主將會全力配合港務公司基隆分公司緊急應變小組，共同執行後續的應變處置與現場清理作業，確保化學品洩漏危機全面解除。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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