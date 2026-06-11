基隆港驚傳腐蝕性「氯磺酸」貨櫃洩漏 現場緊急疏散管制

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中櫃公司基隆港西20碼頭危險品貨櫃氯磺酸洩漏，港區完成管制並啟動應變機制。（圖／基隆港務分公司提供）

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司今天（11日）上午5時30分接獲通報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區發生化學品貨櫃異常洩漏事件，隨即通報港務公司及港警、港消、環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往現場協助應變處置，並立即請中國貨櫃公司通知貨主前往處置，現場並已完成事故區域封鎖管制，無人員受困或傷亡情形。

中櫃公司基隆港西20碼頭危險品貨櫃氯磺酸洩漏，港區完成管制並啟動應變機制。（圖／基隆港務分公司提供）

經現場進一步勘查，此次洩漏貨櫃內容物為聯合國編號（UN1754, class 8, 腐蝕性物質）之氯磺酸（chlorosulfonic acid），因該物質具有腐蝕性，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠區域實施隔離管制，同時由港務消防隊及環境部化學專業技術小組人員穿戴防護裝備，運用環境偵檢設備進行監測及指導應變作業，現場並已劃定上下風處警戒區域將下風處作業人員疏散以保護作業人員，降低事故危害。

廣告 廣告

中櫃公司基隆港西20碼頭危險品貨櫃氯磺酸洩漏，港區完成管制並啟動應變機制。（圖／基隆港務分公司提供）

基隆港務分公司表示，經查本案貨主為臺灣中華化學工業股份有限公司，該公司已派員至事故現場進行後續處置作業並配合港務公司基隆分公司緊急應變小組執行後續應變及清理作業。據了解，氯磺酸是一種強腐蝕性、劇毒且會發煙的無色至淡黃色液體，遇水會發生劇烈反應，產生大量的熱，並釋放出極具腐蝕性的鹽酸和硫酸煙霧。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老虎牙子董娘劉伊心徵特助！開4.5萬身兼8職位 網嘆超扯：這不就瑪莉亞

網傳「身障老人遭奴役20年」搬水泥！老闆嗆：死了就埋了 當地回應

幼兒生日被「埋進蛋糕」哭到崩潰！影片瘋傳惹眾怒 日本警方出手了