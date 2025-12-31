基隆湖海路5噸巨石崩落占據車道 幸未砸中人車 現場圍警戒繩

基隆市湖海路二段今天發生邊坡巨石崩落，一顆重約5噸的巨石從邊坡滾落至車道上，所幸並未砸中人車，無人受傷，現場已圍起警戒繩。基隆市政府工務處表示，獲報後派員前往處理，將使用機具破碎巨石後移除。

基隆市湖海路二段31日發生邊坡落石事件，一顆重約5噸的巨石從邊坡滾落到馬路上，占據車道。（圖／基隆市消防局提供）

基隆市府工務處今天上午10時45分獲報，湖海路二段發生邊坡巨石崩落，經到場初步調查，巨石長、寬、高各約1.5公尺、1.5公尺與1公尺，重約5噸，將派機具破碎後移除。

市府消防局指出，現場落石占據一個車道，幸無人受傷，警方已圍起警戒繩。