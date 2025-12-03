基隆源遠路大排泡沫 環保局查正方倉儲排出將開罰

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市暖暖區源遠路102巷旁大排昨天出現大量白色泡沫，市府發現污染源來自正方倉儲，環保局預計下午裁罰，最高可罰300萬元，市府今天調派怪手挖除淤泥，預計2天內完成。

基隆市政府今天在碇內福安宮外成立前進指揮所，基隆市長謝國樑率工務處長簡翊哲、環保局長馬仲豪進駐，台灣自來水公司總經理李丁來、國民黨立委林沛祥等人也到場了解。

簡翊哲表示，今天調派2輛怪手進駐碇內大排，清除大排長度40公尺、深度約1公尺的淤泥，目標1天至2天完成，讓基隆河下游水質恢復乾淨，經台水公司檢測安全無虞後，才能開始進水。

環保局長馬仲豪表示，昨天晚間至源遠路102巷旁，會勘大排出現大量白色污染物，昨天晚間7時15分至正方倉儲巡查，在地面發現大面積不明白色液體，今天上午9時許，謝國樑率隊前往正方倉儲現場，確認污染物從正方倉儲排出，環保局研判污染事實明確，將依違反水污染防治法，預計今天下午開罰正方倉儲，依法可處新台幣3萬元至300萬元。

謝國樑表示，正方倉儲排出油污事件，與11月27日基隆河油污事件，目前看不出來有直接關連，究竟始作俑者是誰，市府已採樣可能的對象，因茲事體大，需要與中央進一步確認，一定會持續追，讓事件水落石出。

林沛祥說，這次水污染事件比預期還晚結束，台水公司必須保證水量與水質能讓鄉親安心使用，基隆河的污染是長期以來的問題，未來會市府合作，並建請中央通盤檢討後予以改善。（編輯：林恕暉）1141203