基隆源遠路大排清淤過半 台水盼2天內恢復取水

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆河受油污染影響，使得基隆市用水有油味，台水公司11月27日停止從基隆河取水。昨天又發生源遠路大排出現大量泡沫，市府今天清淤已完成一半，預計明天完成。台水公司盼2天內恢復抽取基隆河水源。

基隆市政府上午在碇內福安宮外成立前進指揮所，基隆市長謝國樑率工務處長簡翊哲、環保局長馬仲豪進駐，台灣自來水公司總經理李丁來、環境部水質保護司簡任技正簡良達等人也到場了解情況。

簡翊哲下午在記者會表示，今天調派3輛怪手進駐源遠路102巷旁大排，清除大排長約40公尺、深約1公尺的淤泥，截至下午5時，清除13車次、共計65立方公尺土方，進度約50%。晚間將調派吸泥車抽換水源，預計明天完成清淤作業。

李丁來指出，台水公司配合市府作業，晚間會投放沙包阻隔大排水量，再以抽泥車抽除髒水，後續會投入人員檢測水質，確認合格後通報市府。台水公司先前已針對上游和下游採樣，檢測結果都合格，希望2天內恢復從基隆河取水。

李丁來表示，之後台水公司將加強布設攔油索，並設置低濃度有機碳偵測儀，另投入人力24小時巡查，確保供水不再受到污染，未來也會採取較為穩健的抽水策略，視情況逐漸恢復正常抽水，以確保供水穩定。（編輯：黃世雅）1141203