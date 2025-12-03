基隆源遠路油污"疑污染源" 台水檢測:最快2天內恢復供水

生活中心／綜合報導

基隆自來水遭油汙汙染，市府終於在碇內源遠路，找到疑似汙染源。台水也進行檢測，如果確定是汙染元凶，最快兩天內就可以恢復供水。市長謝國樑也撂重話，汙染元凶將依照水汙染防治法，重罰2000萬，還要負上刑事責任。

攔油索上厚厚一層，乳化色的油汙，仔細看，水面上也有一層油，怪手開挖，河床底層還有膏狀物質，散發濃濃的臭味。基隆河被汙染大約一周，終於在碇內源遠路，找到疑似汙染源。市府一早設置前進指揮所，也請台水進行檢測，確認是不是汙染元凶。基隆市長謝國樑：「我們需要中央跟我們做進一步的確認，那這個元兇，我們絕對會按照水污染防治法，最高可以罰到兩千萬，而且還有刑事責任，這樣子我們絕對會繼續的追查下去。」

基隆碇內源遠路發現疑似汙染源（圖／民視新聞）

台水總經理李丁來：「會做水質的檢測，那個嚴謹的一個水質檢測，確認沒問題然後我們會跟市府報告，市府這邊也合格的話，我們就會來啟動，最慢啦最慢，因為我們要一再的確認沒問題，我們大概原則上大概兩天之內，看能不能希望能夠兩天就能夠恢復取水。」

找到了！基隆源遠路發現油污「疑污染源」 最快2天內恢復供水

基隆市府將在一到兩天內清除淤泥（圖／民視新聞）

"油水"事件，影響基隆、汐止15萬人，台水也因為監測、通報出包先被罰50萬，現在表示，如果排除汙染物，最快兩天內就能恢復取水。不過，暖暖、仁愛區供水吃緊，就快無水可用，台水也緊急從西勢水庫調度，暫時維持10天供水。台水總經理李丁來：「這樣的一個調度呢，大概可以維持10天的一個狀況，它這個替代方案，就是繞過這個污染源，它直接埋管線，鋪管線鋪這管線，到我們的那個兩個抽水站那邊去，應該是10天內，10天內可以完成啦。」除了疑似汙染源，福安宮附近水道，也發現大量白色泡泡，雖然已經排除是元兇，但還是要開罰並移送。基隆市府層層過濾，希望能早日恢復正常供水。

