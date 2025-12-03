基隆溝渠油污為倉儲業者排出 基市：污染事實明確將罰

基隆市暖暖區碇內福安宮前的大排水溝旁，大型怪手挖向溝底淤泥，油污馬上浮出，幸好攔油索阻擋沒流向基隆河。2日晚間基隆市環保局和台水公司沿河道會勘，發現油污並巡查。

基隆市環保局長馬仲豪說明，「2日19時15分我們就在正方倉儲進行巡查，也確實在他的地面上發現了大面積的不明的白色液體，那在今天早上的9點鐘我們再次到了正方倉儲的現場，那我們確認這一個污染物確定是從正方倉儲的這個地方所排出。」

環保局研判，正方倉儲污染事實明確，下午將依法裁罰3萬到300萬。市長謝國樑則說，此污染和11月27日流入家戶的油污目前沒關聯，但也不排除是污染源之一，仍待檢調釐清。

廣告 廣告

基隆市長謝國樑回應，「雖然是環保局片面判定，但是幾乎很確定並沒有直接相關聯，但無論如何它都是污染了基隆河，也就是我們的取水口，所以我們要在這個部分還是要必須對它進行裁罰跟做相關的移送。」

再傳油污事件，台水總經理李丁來從台中到現場坐鎮，強調已全面停止取用基隆河水；而暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，將設法由新山淨水場調度每天支援約1萬噸水量，經評估現階段還可維持約10天的供水穩定。

台水總經理李丁來表示，「目前來講會用到西勢水庫的水大概是只有1.6萬噸，所以我們預估大概是可以維持差不多10天的一個供水的穩定。」

台水強調，暫無影響供水的情況，接下來將進行污染水質檢測，確認沒問題向市府報告，市府也認定合格就會啟動取水，希望2天之內能夠恢復取水。

更多公視新聞網報導

基隆西勢水庫剩3日供水量 水質未改善3.5萬戶可能停水

震後與連日大雨致上游原水混濁 花蓮2萬戶降壓供水、停水

曾文溪與急水溪中度污染增 民代籲設截流裝置

