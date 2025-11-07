基隆漁船富貴角翻覆！船長2外籍漁工失蹤 家屬急求援

基隆籍漁船立發168號昨日清晨5時許從八斗子漁港出海，在富貴角北方約23浬海域（北緯25度41分、東經121度32分）進行捕撈作業。根據基隆漁業電台昨日下午近1時接獲的通報，該船因船身受損進水，導致船尾沉沒，最終整艘船翻覆倒扣於海面上。

事發當時，正在附近作業的立發368號漁船接獲求救訊號後，立即展開救援行動。立發368號嚴姓船長表示，當時接獲168號漁船發出「船要沉了」的緊急求救訊號，他立刻收網趕往現場。兩船相距約2浬，當他們抵達時，168號漁船已經完全翻覆，只露出船底部分。嚴姓船長當場救起3名船員，包括2名大陸漁工和1名印尼漁工。然而，原本在船底的2名漁工中有1人因體力不支而漂走，胡姓船長與另1名印尼船員則不見蹤影。

獲救的3名船員於昨晚11時40分隨立發368號漁船返回基隆八斗子漁港。雖然已經換上乾淨衣物，但從他們的神情仍可看出飽受驚嚇，心有餘悸。獲救船員回憶事發經過時表示，當時海面上的浪非常大，不斷拍打船身，海水從船尾不斷滲入，最終導致船體翻覆倒扣，整個過程中船隻並沒有勾到其他物體。

嚴姓船長描述現場海象惡劣，風浪超過2米高，搜救條件相當困難。他呼籲政府部門、海巡隊等單位能夠加派人員前往搜救，盡快找到失蹤的3人。

海巡署第2巡防區指揮部接獲通報後，立即啟動應變機制，派遣艦隊分署第1（基隆）海巡隊PP-10050艇前往現場進行搜尋。同時協調國防部海鷗救難直升機進行空中搜索，展開海空聯合搜救行動。漁業電台也透過廣播系統，呼籲鄰近作業的漁船注意海面狀況並協助通報任何發現。

基隆漁會理事長簡建輝表示，希望政府能把握72小時黃金救援時間，派出專業潛水員下潛至船底，嘗試尋找可能受困的船長及船員。他強調時間緊迫，每一分鐘都至關重要。

立發168號船主的太太焦急地表示，胡姓船長和2名外籍船員都擁有豐富的海上作業經驗，平時工作認真負責。她懇求政府動員各方面資源，全力協助搜救工作，希望能盡快找到失蹤的3人。

值得注意的是，事發海域正值捕撈大明蝦的季節，是當地重要漁場。就在上個月27日，基隆籍昇發財168號漁船也在相近海域（北緯25度39分、東經121度32分）捕撈大明蝦時，因機艙起火而沉沒。當時船長洪添進和1名菲律賓船工、6名印尼漁工跳海逃生，幸運的是洪添進的兒子洪開繼的漁船正在1浬外作業，及時救起全部8人。

截至昨晚為止，海空聯合搜救行動仍在持續進行中，但尚未尋獲失蹤的3名船員。搜救單位表示將持續擴大搜索範圍，不放棄任何希望，全力搜尋失蹤人員的下落。

