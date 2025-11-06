基隆漁船翻覆3人失聯 獲救3漁工還原現場：船長回船艙拿東西就沉了

首次上稿 01:32更新時間 05:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆八斗子籍「立發168號」漁船昨天在富貴角北方海域捕撈大蝦時翻覆，3名船員獲救，深夜被「立發368號」漁船載返八斗子漁港。搭救3人的嚴姓船長說，依獲救船員的說法，「立發168號」作業時海象惡劣，船尾被突來大浪打破，船隻進水沉沒翻覆；沉船前，胡姓船長跑回船艙內拿東西就沒再出來，可能與其他失聯的2名船員受困船艙內。

基隆區漁會理事長簡建輝在「立發368號」漁船返抵八斗子漁港後，慰問「立發168號」船東與「立發368號」嚴姓船長，希望搜救單位趕在鳳凰颱風襲台前，今天上午調派潛水人員打撈，企盼有奇蹟出現。

海巡署第二岸巡隊昨天午後接獲基隆漁業電台通報，八斗子籍漁船「立發168號」下午近1時許在富貴角北方24浬海域翻覆，船上包括除了船長，還有3名中國籍漁工與2名印尼籍漁工；「立發168號」翻覆半小時後，在附近作業的拖網漁船「立發368號」漁船救起落海2名中國籍船員與1名印尼籍船員，船長胡長友、中國籍船員俞趙、印尼籍阿谷斯失聯，生死未卜。

基隆區漁會理事長簡建輝說，「立發168號」漁船到富貴角海域捕大蝦，他獲知漁船沉船後，打給嚴姓船東的兒子、「立發368號」嚴姓船長，才知他兒子在附近作業，已經救起落海的3名船員，胡姓船長與2名船員仍失聯。

「立發368號」漁船深夜11時40分將獲救3名船員載返八斗子漁港，暫時安置在「立發368號」漁船上。嚴姓船長說，根據獲救船員說，「立發168號」作業時海象惡劣，船尾被風浪打破，船隻進水沉沒；沉船前，獲救船員目擊胡姓船長跑回船艙內拿東西，接著又一個大浪打來，船就沉了，沒看到船長逃出來，其餘2名失聯的船員可能也跟船長一樣受困在船艙內，沒能及時逃出來。

