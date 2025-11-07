基隆漁船翻覆3失聯 他憶沉船前最後一幕：船長跑回船艙

基隆籍漁船「立發168號」翻覆，船長及2名船員生死未卜。（圖／東森新聞）





基隆籍漁船「立發168號」昨（6）日於富貴角北方海域進行捕撈作業，卻因海象惡劣，不慎翻覆，3名船員獲救，但船長及另2名船員仍失聯，其中船長可能受困船艙沒逃出來。獲救船員回想起沉船前最後一幕仍心有餘悸；救援事故船隻的立發368號漁船嚴姓船長則表示，希望能趕在鳳凰颱風襲台前把人救起，盼有奇蹟出現。

基隆籍漁船「立發168號」沉船。（圖／東森新聞）

據《聯合新聞網》、《自由時報》報導，立發168號昨日清晨5時許從八斗子出海，卻在富貴角北方約23浬海域作業時，因船身受損導致半沉，下午近1時漁船向外求救，當時正在附近作業的立發368號漁船前往救援，救起2名中國船員、1名印尼船員，並於晚間11時40分載人返回八斗子漁港。

獲救船員回憶起事發當下仍心有餘悸，當時大浪不斷拍打船身，把船尾都打破了，導致船隻進水翻覆沉沒，而在沉船前，胡姓船長還跑回船艙內拿東西，未料這時打來大浪，船隨之沉沒，沒能及時逃出。

立發168號船東的兒子、同時也是立發368號漁船嚴姓船長指出，收到168號「船要沉了」的求救訊號後，便立刻趕往現場，當時就已經翻船、只剩船底在海面上，趕緊救起3人，不過沒看到船長胡長友、中國籍船員俞趙、印尼籍阿谷斯，3人仍處於失聯狀態，生死未卜，希望搜救單位能趕在鳳凰颱風來襲前，派人進行打撈，也盼奇蹟出現。

獲救船員晚間回到港口。（圖／東森新聞）

基隆漁會理事長簡建輝向政府喊話，希望能把握黃金救援72小時，派潛水員尋找失蹤的船長及船員；立發168號船東太太則指出，失蹤的胡姓船長及2名外籍船員都擁有豐富海上經驗，希望政府能動員資源幫忙救人。

