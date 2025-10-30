基隆潮嚮．綠動市集 明登場

隨著秋意漸濃，基隆市政府今年度「潮嚮」系列最終場活動︱「基隆潮嚮·綠動市集」，即將於11月1日至2日13:00―17:00在暖暖碇內十五號公園盛大登場！本項活動結合自然、人文與慢生活，打造一場專屬基隆的綠色盛會，邀請市民與遊客攜家帶眷，一同「森呼吸」，在山林與香氣間體驗暖碇的人文故事。

市府產發處說，「綠動市集」以暖暖當地人文歷史為主軸，規劃「眷村記憶、礦業文化、水資源歷史」三大主題展區，並串聯過港、碇內、義建、碇祥、義興五大社區，呈現從黑金礦業到綠色療癒的歷程。現場同步推出四大手作DIY體驗︱薯榔刷染提袋、草本苔球、手作拓印包包與調香體驗，讓參與者體驗「取之自然、用之自然」的永續生活哲學及在地特色藍染文化。

除了靜態展覽與手作活動，活動更規劃「暖碇小旅行導覽」與「綠動尋寶闖關遊戲」，帶領民眾走入社區巷弄，探訪礦坑遺跡、百年幫浦與眷村文化。透過遊戲互動與導覽解說，深入了解暖暖的生態與人文之美，讓學習與娛樂兼具，是親子共遊的最佳選擇。

該活動兩日皆有現場舞台表演，邀請在地表演團體、街頭藝人與親子最愛的泡泡秀，營造放鬆又熱鬧的綠色派對，民眾可自行帶上野餐墊，在秋日午後的陽光下享受音樂、香氣與微風交織的慢活時光。

「基隆潮嚮·綠動市集」僅此兩天限定，產發處邀請大家一同走入山林、體驗手作，感受暖碇的綠色魅力與慢生活節奏。更多活動資訊請上「潮嚮·山海基隆」與「農來作伙農情交流平台」粉絲專頁查詢。