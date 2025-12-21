基隆潮聲回港年終演唱會 刑警大隊全力維安 防竊 同步宣導防詐觀念

%E4%B8%80 66

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府於12月20日在國門廣場舉辦年度壓軸盛事「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」。基隆市警察局刑事警察大隊特別加強活動會場及周邊安全維護，進行全面偵蒐清查，防止危險物品進入會場，確保活動安全順利進行。同時執行防竊勤務，加強查緝扒竊行為，全力維護民眾人身與財產安全。

另為提升民眾防詐意識，亦派員於活動現場進行識詐宣導，針對目前高財損的「假投資詐騙」等常見詐騙手法，透過實際案例說明詐騙集團常以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾投資，提醒民眾提高警覺，避免誤入詐騙陷阱。現場並準備精美可愛的宣導品與民眾互動，加深防詐觀念。

基隆市警察局表示，持續加強維護基隆市各大型活動現場維安與防竊勤務，強化巡邏與查緝作為，防範扒竊及各類違法情事發生，同時，詐騙手法層出不窮，民眾如接獲不明電話、簡訊或投資邀約，務必提高警覺並多方查證，切勿輕信，以免受騙。如發現可疑狀況或遇疑似詐騙，請立即撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢與通報，警方將即時處置，全力保障市民人身與財產安全，維護社會秩序穩定。