基隆火場內部曝光！阿嬤撿回收「垃圾山」卡死去路 死者父認：沒地放才堆家裡

基隆惡火釀2死4傷，屋主因撿回收家中堆滿雜物。翻攝畫面

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區昨（21日）深夜發生奪命惡火，釀成2死4傷慘劇。死者包括受困的22歲余姓女子，以及為了搜救而三度衝入火場的仁愛分隊41歲小隊長詹能傑。據了解，當時屋內堆積如山的回收雜物，詹能傑兩度入屋搜索後向同事示警，稱屋內雜物多，「衣服堆得像山一樣，小心一碰就山崩」，最終不幸殉職。

回收物塞滿屋 成救援最大阻礙

火警發生時，逃出的余姓婦人焦急哭喊：「女兒還在裡面！」現場濃煙密布，消防小隊長詹能傑聞訊後立即展開搜救。然而，救援過程異常艱難，詹能傑前兩次入內搜索未果，撤出時全身大汗，神色凝重地向隊員示警。

他形容屋內狀況極度危險，雜物堆積如山，甚至連大量的衣物都堆得快頂到天花板，隨時有「山崩」倒塌的風險，行走極其困難。沒想到，當他換上新氣瓶第三度挺進火場試圖救人時，這堆雜物竟成了一去不回的關鍵原因。

父坦承妻有拾荒習慣：外面沒得放

針對屋內為何堆積如此驚人的雜物，余姓女子的父親在受訪時語氣無奈。他坦言，妻子長年有撿拾回收物的習慣，因為社區公共空間或室外無法堆放，妻子便將撿來的物品全數堆在家中。

這些經年累月囤積的回收物，將原本寬敞的居住空間變成了迷宮。余父面對媒體詢問時，似乎還未完全意識到嚴重性，對於消防小隊長是為了搶救愛女而犧牲一事，他僅表示當時場面混亂，「不太清楚狀況」。

雜物卡死去路 勇消摘面罩換命仍雙亡

據現場消息指出，詹能傑在第三次搜救時終於發現受困的余女，但她已被厚重的雜物堆卡住，動彈不得且呼吸衰竭。在生死交關之際，詹能傑摘下自己的供氣面罩給余女戴上，試圖爭取時間。

詹能傑不幸殉職。取自基隆消防局臉書

無奈火場環境惡劣，加上雜物倒塌阻礙動線，詹能傑因吸入過量濃煙嗆昏，與隊員失聯。雖然隊友在一小時後將兩人救出，但詹能傑與余女送醫後雙雙宣告不治。這起因家中囤積雜物引發的火災悲劇，最終導致兩個家庭破碎，確切起火原因仍待火調科進一步釐清。



