基隆火災勇消救人殉職...奪命現場曝光 「衣服堆成山」成遺言

2026年1月21日深夜，基隆市安樂區發生大樓火警，造成嚴重死傷；死者包含消防小隊長詹能傑，他捨身救人喪命現場衣物堆如山高。讀者提供



基隆火災嚴重死傷，其中一名死者為消防小隊長詹能傑（41歲），他在第3度進入火場搜救時，將氧氣面罩給受困余女，最後自己遭濃煙嗆昏倒地，被找到送醫仍救不回。事實上，詹能傑第2次搜救從火場出來時，還提醒其他搜救人員要小心，因為屋內雜物很多，且堆滿易燃衣物，「衣服堆成山」，若不慎碰撞，會像山一樣崩塌。

該處大樓共約400戶，起火後有住戶受困，小隊長詹能傑在第3度入屋搜索時，找到22歲受困余姓女子，見余女被壓在衣物堆下，人有氣息，便將自己氧氣面罩給她使用，自己卻因此遭濃煙嗆昏，連同余女也不治。

廣告 廣告

這場火災發生在21日晚間22時41分，地點位在基隆市安樂區樂利三街一處社區大樓，基隆市消防局獲報後，派遣各式消防車輛及救護車輛共30輛，消防人員73人（含港務消防大隊基隆港務消防隊3人），義消15人前往搶救。

詹能傑捨身救人喪命現場衣物堆如山高。讀者提供

2026年1月21日深夜，基隆市安樂區發生大樓火警，造成嚴重死傷。讀者提供

更多太報報導

基隆火災增至3死 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

詹能傑殉職！復興空難、普悠瑪翻覆...見他英勇身影 弟弟也是消防員

41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救