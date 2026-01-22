基隆火災2死！小隊長詹能傑殉職 同袍鼻酸曝貼心舉動

【緯來新聞網】基隆「台北生活家」社區昨（21日）晚發生嚴重火警，造成2人死亡，仁愛分隊小隊長詹能傑救人不幸喪命。湊巧的是，昨天發生的南榮公墓砍人案，也是由仁愛分隊負責救護勤務，小隊長的一個貼心舉動讓同仁印象深刻，如今殉職更令人鼻酸。

仁愛分隊小隊長詹能傑在火場救人，不幸殉職。（圖／翻攝自基隆市消防局-角落消火伴臉書）

基隆市仁愛區南榮公墓昨天下午發生砍人案，2名外包清潔人員，遭人持刀攻擊，其中一人左胸被刺，當場吐血並有血胸狀況，另一人上前制止也被劃傷手臂，仁愛分隊獲報後迅速趕到現場，並協助將傷者送醫。



據《壹蘋新聞網》報導，消防隊員在救護過程中不慎接觸到傷者血液，擔心會有風險，詹能傑除了主動詢問是否需要到醫院檢查，還幫忙協調車輛前往。過程中雖然時而起身、時而坐下，但眼神都專注在同仁身上，關心他們出勤救護後回來的現場分享。



報導提到，詹能傑昨天得知同仁遇到血液接觸風險後，馬上打電話聯繫相關事宜，也頻頻詢問同仁相關情形，暖心舉動讓每位同仁謹記在心。除了關心隊員狀況外，他也會與同仁閒聊緩和現場氣氛，彼此互動融洽、隊伍氛圍相當和諧，可以看出同事間的深厚感情，沒想到如今因赴火場救人殉職，場面悲戚令人不捨。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

許瑋甯都說讚！劉俊謙太受歡迎變寵兒 《誰是被害者2》新角色曝光

白冰冰砸百萬帶子弟兵去宜蘭、淡水 自己坐豪車他們等公車