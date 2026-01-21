基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

2026年1月21日，基隆市安樂區深夜惡火，造成2死4傷。取自臉書基隆語



基隆市安樂區樂利三街深夜發生火災，造成2死4人傷，其中一名死者為消防小隊長。據悉，該處大樓共約400戶，起火後有住戶受困，小隊長在第三度入屋搜索時，找到22歲受困女子，將氧氣面罩給她使用，自己則與義消共用，卻不幸殉職，連同22歲女子也不治。殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。

惡火發生在21日深夜，基隆市消防局獲報派遣31車以及73人搶救，該棟大樓約400戶，大部分住戶自行逃生，另有50人由消防人員引導逃出。搶救過程，有一名22歲女子受困，女子父親逃生後，向消防員求助，一名消防小隊長入屋搜索，過程中殉職。

據悉，該名小隊長在找到22歲女子時，將個人的氧氣面罩給她使用，自己與義消輪流共用面對，事後傳出小隊長不幸身亡噩耗。

初步調查，大樓堆滿雜物，不排除雜物引燃惡火，詳細原因由消防火調人員調查。

