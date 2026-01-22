基隆火警小隊長殉職！消防粉專揭奪命關鍵：別讓回家路變成英雄墓

仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子不幸殉職。 圖：翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書

[Newtalk新聞] 基隆市「台北生活家」社區昨日深夜大火，仁愛分隊小隊長 41 歲詹能傑為救出受困的 22 歲余姓女子三度進入火場，並將面罩脫給女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳送醫不治，消防帳號「消防神主牌」在社群平台發文哀悼，害死詹能傑的不只是火，懇求眾人「轉頭看一眼家裡的走道」。

昨日深夜基隆市「台北生活家」大型社區發生火警，二樓屋主女兒受困屋內，詹能傑三度進入火場搜救，由於屋內堆滿回收物增加救援難度，第二次從火場出來時還提醒弟兄「屋內衣服堆得像山一樣」，不小心觸碰恐會「山崩」千萬要當心，第三次搜救找到受困女子，將空氣呼吸器面罩脫給女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳送醫不治。

「消防神主牌」在社群平台發文「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的」，直指詹小隊長為了救那名 22 歲的受困女孩，做了一個違背求生本能的決定，脫下自己賴以維生的面罩，把最後一口生機，讓給了素昧平生的她，選擇讓自己吸入劇毒濃煙，只為了讓她能活著走出火場。女孩活下來了，但小隊長卻永遠留在了那裡。

「消防神主牌」指出，導致詹能傑喪名的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物。那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，喊話「拜託大家，現在就轉頭看一眼家裡的走道吧。清空那些『以後會用到』的垃圾。別讓他的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。任務結束了，小隊長。謝謝您，用生命教了我們最後一課。」

