基隆火警狠奪2命！ 初判對講機短路引燃雜物釀災

基隆市消防局火調科今（22日）上午前往樂利三街「台北生活家」社區火警現場勘驗，排除人為縱火可能，初步判定客廳門口側的對講機短路起火，加上屋內堆放大量易燃的回收衣物及雜物，導致火勢迅速蔓延且持續悶燒。這場火警造成仁愛消防分隊小隊長詹能傑與受困的羅姓女子雙雙殞命。

起火戶內部堆滿大量回收雜物及衣物。（圖／ 基隆市消防局提供 ）

火調科人員勘驗時發現，起火戶內部堆滿大量回收雜物及衣物，連進入屋內都相當困難且不易行走。據余姓屋主的妻子林女陳述，事發時她正在看電視，曾看到門口對講機線路冒出火煙，一旁的雜物也迅速著火。火調人員發現客廳內的對講機有明顯燒熔、碳化痕跡，被燒熔到碳化程度，研判是對講機短路後引燃周邊堆放的大量回收衣物，接續引發火勢。

余姓屋主與妻子及女兒一家3口住在該大樓2樓，警消人員獲報到場搶救時，因屋內堆滿回收物，火災發生時物品不斷崩落，造成救援困難，且也釀火勢持續悶燒，濃煙不斷。詹能傑曾語重心長提醒隊友，屋內「衣服堆得像山、會山崩」，搜救動線極度受阻。

基隆發生2死4傷火警。（圖／中天新聞）

詹能傑連續3次返回火場搜救，終於找到受困的羅女。當時羅女無意識但仍有呼吸，他把面罩給羅女戴上，不久後自己卻被嗆暈。後面搜救人員約1小時之後找到2人，經送醫搶救皆不治。詳細起火原因仍待後續調查釐清。

