基隆火警詹能傑殉職！消防員弟「捧牌位」現場招魂、父親叔叔面露哀色

記者林盈君／基隆報導

21日晚間，基隆市「台北生活家」社區，一處大樓的2樓發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場，搜尋受困的33歲羅姓女子，疑因將臉上面罩給羅女，詹能傑被濃煙嗆傷昏迷，送醫不治。詹能傑殉職消息一出，許多同仁都非常難過，分隊長曹志榮更是哽咽「他女兒還這麼小」。今（22日）下午，家屬前往事發地點招魂，同是消防員的弟弟詹庭豪，手捧牌位緩步走出，詹父與詹的叔叔也低調現身，臉上盡是哀色，場面十分悲傷。

基隆火警2死4傷，小隊長詹能傑殉職，家屬前往事發地招魂，弟弟手捧牌位，叔叔（撐傘者灰色外套）與詹父（左一）也現身。（圖／翻攝畫面）

據了解，詹能傑與弟弟都是消防員，弟弟詹庭豪過去任職基隆市消防局百福分隊，去年10月調到桃園。詹能傑的妻子是一名護理師，夫妻感情很好，2人育有一名女兒，目前就讀國小4年級，沒想到一場火災，就此天人永隔。

基隆火警2死4傷，小隊長詹能傑殉職，家屬前往事發地招魂，弟弟手捧牌位。（圖／翻攝畫面）

火災當下，搜救同仁進入之後，發現昏迷的小隊長詹能傑，立即狂衝將他一路送上救護車，途中還不斷喊「詹能傑你給我起來喔！」，無奈最終仍宣告不治。目前初步推斷，火災疑似因屋內電線短路引發，但詳細狀況還要進一步釐清。

基隆火警2死4傷，小隊長詹能傑殉職，家屬前往事發地招魂，弟弟手捧牌位。（圖／翻攝畫面）

基隆火警2死4傷，小隊長詹能傑殉職，家屬前往事發地招魂，弟弟手捧牌位。（圖／翻攝畫面）

