基隆火警2死4傷勇消詹能傑殉職 初判客廳對講機短路引發火勢

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚發生火警，釀成仁愛消防分隊小隊長詹能傑與受困的34歲羅姓女子雙雙殞命。基隆市消防局火調科今(22日)上午勘驗火場調查起火原因，排除人員縱火，初步判定是客廳門口側對講機短路起火，加上屋內堆放大量易燃的回收衣物，才會造成火勢一發不可收拾。

基隆市消防分隊小隊長詹能傑為了搶救受困的羅女，三度衝入火場，曾語重心長提醒隊友隊友屋內「衣服堆得像山、會山崩」，搜救動線極度受阻，想不到自己反受困殉職，同仁悲慟不已。

基隆市消防局火調科今天上午9時許到火場勘驗發現屋內堆放大量回收衣物，連進入屋內都困難，且不易行走；由於羅母在火災前正在屋內看電視，有看到對講機起火，火調科人員發現對講機被燒熔到碳化程度，初步判定是客廳門口側對講機短路起火後引燃周邊堆放的大量回收衣物接續引發火勢。

