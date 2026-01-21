基隆火警2死4傷！勇消詹能傑3衝火場 面罩給受困女殉職

〔記者林嘉東／基隆報導〕「面罩給妳，妳要活下去！」基隆市樂利三街民宅昨晚發生惡火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑不顧高溫濃煙密布，3度冒死衝入火場，最後尋獲受困屋內的22歲余姓住戶，毅然將救命裝備空氣呼吸器面罩脫下給對方戴上，自己卻疑似因吸入過量濃煙嗆昏失聯，今天凌晨在火場內尋獲，送醫搶救仍告不治，英勇殉職。

41歲詹能傑捨命搶救的余姓女子直到清晨5時30分才被從厚重的衣物堆下救出，但已無呼吸心跳，送醫搶救後也宣告不治。

基隆市樂利三街「台北生活家」社區一棟大樓2樓昨晚10時許竄出火舌與濃煙，住戶驚慌逃生。起火點住戶77歲余姓阿嬤逃出後哭喊「女兒還在裡面」！現場指揮官隨即指派人員搜救。

消防局指出，屋內堆滿大量衣物與雜物，空間極度狹小，形同迷宮，且因雜物助燃，火勢與濃煙極大，詹能傑救人心切，身先士卒。據同袍轉述，詹員第二次從火場出來換氣瓶時已滿身大汗，仍不忘回頭叮囑準備接手的弟兄：「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下來，大家千萬要小心！」語畢，換上新氣瓶，第3度轉身沒入黑暗濃煙中，沒想到竟成永別。

今日凌晨1時許，詹能傑在雜物堆深處找到受困的22歲余姓女子，當時余女被雜物夾困、動彈不得且呼吸微弱。在生死交關的瞬間，詹能傑判斷情勢危急，為了爭取受困者的存活機會，他選擇摘下自己的供氣面罩套在余女臉上。隨後因現場視線歸零、氧氣耗盡，詹員不幸遭濃煙嗆昏失聯。

「找到了！快叫救護車！」凌晨2時許，搜救人員在層層雜物中發現倒臥的詹能傑，眾人含淚將他抬出火場緊急送醫。無奈經醫院徹夜搶救，詹能傑仍因吸入性嗆傷嚴重，於清晨近5時宣告不治。消息傳回分隊，與他出生入死的打火弟兄們痛哭失聲，無法接受痛失這位盡責的幹部。

從昨晚10點一直指揮的基隆市消防局長游家懿語帶哽咽證實，小隊長詹能傑在任務中犧牲，將全力協助家屬處理後事並爭取最高撫卹。這場惡火除造成1名勇消殉職，另有4名住戶輕微嗆傷，預防性送醫。

