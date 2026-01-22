基隆火2死！ 3度衝火場「脫面罩救女」 小隊長殉職

基隆市 / 綜合報導

基隆市昨(21)日深夜發生奪命惡火，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，今(22)日凌晨，為了搶救大火中受困的民眾，將供氣面罩讓給對方使用，沒想到因吸入濃煙昏迷失聯，最終不幸殉職。而救援過程中，他三度進入火場，也不斷提醒同仁屋內堆滿雜物要小心，而當時耳提面命、替隊友著想的提醒，也成了他救火最後身影，讓隊友們都非常不捨。對此，基隆市長謝國樑表示會盡力爭取後續賠償事宜，至於起火與奪命原因，仍待釐清。

殉職小隊長詹能傑說：「它那個床很高然後沒有人然後四處都是衣服，你只要不小心碰到就山崩了。」基隆仁愛分隊小隊長詹能傑，不顧還喘著氣全身都是汗，額頭上還掛著斗大的汗珠，急著跟打火弟兄提醒現場狀況，尤其是堆滿雜物，他提醒再提醒救援難度。

殉職小隊長詹能傑說：「它門然後後面有雜物，所以你一進去之後右轉之後直走。」沒想到這成了他救火最後身影，他第三度進入火場後，就再也沒醒來。

21日晚間，基隆市樂利三街發生火警，消防10點41分接獲報案，3分鐘就趕到場，約一小時後火勢撲滅控制，過程中小隊長詹能傑，3次進入火場，但凌晨12點39分被發現失聯，快速救援小組也緊急啟動，直到1點55分才救出小隊長。

救援人員說：「抬一下抬一下，等一下，1，2，3，詹能傑你給我起來喔。」詹能傑前兩次進入火場，沒有尋獲受困民眾，，直到第三度進入，發現屋主羅姓女兒，遭雜物壓住受困在臥室，緊急摘下面罩讓對方使用，沒想到自己遭濃煙嗆昏失聯。

消防人員說：「他跟我喊面罩，我說沒有，轉頭一摸怎麼摸到他的臉，因為我們去搖(傷患)還有(反應)。」基隆市消防局長游家懿說：「路徑全部都有雜物的堆積，所以在搶救上跟疏散上確實是比較困難的。」

隊友們不捨小隊長英勇殉職，也透露救援過程困難重重，第一時間挺進，不只走廊上濃煙瀰漫能見度差，靠近起火點室內還有明火燃燒，加上室內雜物堆積，不只進入搶救難，逃生路線也有層層阻礙。

如今詹能傑為了救人卻不幸殉職，基隆市長謝國樑表示，會盡力爭取後續賠償事宜，而起火與奪命原因，還有待火調科進一步釐清。

