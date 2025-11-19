基隆焚化場滿地垃圾 謝國樑當場裁示開罰 議員檢舉有獎金

基隆市天外天焚化爐因為有工程正在進行，部分垃圾暫置場區，但近日風雨較大，垃圾四處飛散。基隆市長謝國樑19日上午在議會裁定，應該要開罰行為人。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市天外天垃圾焚化爐近期進行圍籬工程，部分垃圾暫置在場區，議員質詢時當場向基隆市長謝國樑檢舉，謝國樑當場裁定應該要開罰，並要求環保局盡快改善。

基隆市天外天焚化爐因為有工程正在進行，部分垃圾暫置場區，但近日風雨較大，垃圾四處飛散。基隆市長謝國樑19日上午在議會裁定，應該要開罰行為人。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市議會19日上午進行市政總質詢，民進黨籍議員陳軍佐在議場播放影片，指基隆市天外天垃圾焚化爐場區內，遍地垃圾，當場質問謝國樑認為這種情況是否應該依亂丟垃圾開罰？

謝國樑表示，任何人亂丟垃圾都要罰，影片中看起來，應該是天外天焚化爐，找到行為人就處罰。並要求環保局長馬仲豪說明現場狀況。

環保局長馬仲豪表示，天外天焚化場平常不會有垃圾堆置，但因近期有圍籬工程進行，所以，必須把大雜垃圾先暫置在場區，但近期風雨較大，垃圾散落，才形成影片中的情況。為此，清潔隊也發函給承包商，要求在11月底前，完成相關施工，再將垃圾運至回收場。謝國樑當場做出裁示，認為這樣的情況應該要開罰。

陳軍佐表示，他算不算檢舉人？有沒有檢舉獎金？謝國樑點頭表示會有獎金，陳軍佐表示，他的獎金會全數捐出，要求市府屆時提出三聯單讓他看到。議員張之豪也表示，市府推動「乾淨家園」政策，但這樣的場景不像乾淨家園，再加上道路坑洞遍布，要求市府應盡快處理。

基隆市環保局近年逐步調高亂丟垃圾的罰鍰，自原本的1200元提升至現今的3600元。環保局另外將於明年，將罰鍰調高至4800元。環保局也推出「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，民眾的檢舉將金從已繳罰鍰的50％提高到70％。

