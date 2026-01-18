基隆焚屍塞冰櫃案主嫌判12年 另2人11年及11年6月

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）陳姓男子與69歲趙姓男子有債務糾紛，陳男等人討債未果，竟將趙男拘禁毆打致死，並用乙炔燒毀遺體置冰櫃遺棄；基隆地方法院審理後，判陳男應執行有期徒刑12年。

判決書指出，江姓男子於民國113年11月27日中午巧遇趙男，在陳男指示下把趙男帶到陳男住處，逼問趙男還債方式，趙男稱名下有土地可變賣，但證件遺失須申請補辦；陳男等人協助補辦證件完畢後，將趙男帶回拘禁。

趙男遭拘禁期間，除吃飯、上廁所，及僅有一次被帶出去向兄長取款未果外，都被控制在室內寬度約76公分空間，且不時遭毆打，吳男以熱融膠條持續毆打趙男胸口、脖子、背部，最終導致趙男氣絕身亡。

廣告 廣告

判決書指出，趙男死亡後，陳男等人將遺體裝入黑色大垃圾袋載往台中，因遺體腐敗滲出水，改裝在橘色垃圾桶，再將遺體運回基隆，吳男拒絕藏匿遺體；陳男等人先將遺體暫置在新北市平溪山區草叢，之後再把遺體裝入淺色浴缸，載往新北市十分寮露營區，經清洗遺體後，送至八堵一處倉庫內冰櫃存放。

由於遺體逐漸腐敗產生氣味，陳男等人又屢次棄屍未果，同年12月26日凌晨，在倉庫1樓使用乙炔燒毀遺體不成，決定載運遺體前往平溪山區，但始終未能找到適合棄屍地點，最後將裝載遺體貨車停在基隆市東光路、培德路口後離去，警方循線查獲貨車，全案因而揭露。

3名被告在法院審理時，坦承涉犯剝奪他人行動自由，但否認因而致死犯行，陳男辯護人稱有供應趙男餐食，且趙男未表明身體不適需就醫。

法院審理後，14日依共同剝奪他人行動自由致死罪、共同犯損壞遺棄屍體罪，判陳男應執行有期徒刑12年、江男應執行有期徒刑11年、吳男應執行有期徒刑11年6月。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1150118