基隆營養午餐全面免費 議員籲強化營養和廚工待遇

基隆市政府元月7日公布，自115學年度起，基隆市跟進台北市，國中小營養午餐全面免費，讓營養午餐再成關注焦點。多位議員認為，營養午餐的重點不該在於免費與否，政府及社會更該關注的，是如何讓學子們吃得營養、健康、開心。

無黨籍議員陳冠羽指出，營養午餐最重要的標準是「孩子願不願意吃、吃得好不好」，換言之應該從營養午餐的營養師及廚工人力、食材、廚房軟硬體建設、餐點內容的設計等方面，進行通盤的檢討，才能確保午餐是學子們應該吃、願意吃、吃得安全、安心。

陳冠羽指出，基隆市部分國小及幼兒園廚房設備老舊、空間狹小，已限制料理方式並直接影響餐點品質，相關改善工程刻不容緩。另外，教育處目前仍缺乏專責營養師編制，人力明顯不足。廚工長期面臨薪資偏低、人力流動率高等結構性問題，市府至今仍未提出具體改善作為。

基隆市政府宣布營養午餐自115學年度起免費，多位議員要求市府更應注意學子營養的均衡及整體軟硬體的規畫。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

營養師出身的民進黨籍議員許睿慈則是指出，目前營養午餐缺乏一套清楚、可被一致遵守的健康營養飲食指引。現行制度大多著重於食材溯源，確保來源安全，但卻無法限制食品的加工程度。許睿慈認為，市面上有許多加工食材，往往伴隨高鈉、高油與多種化學添加物，會造成學子負面的健康影響。

許睿慈呼籲市府制定明確的規範，讓營養午餐的食材選用、攝取頻率與營養比例都能夠有具體的標準，而不是依靠第一線的營養師與學校各自把關。

教育處表示，基隆營養師密度已為全國最高，透過營養師專業設計菜單，未來將專案採購邀集廚藝顧問團隊到校輔導，並將增加在地食材的比例，提升食材的新鮮。另外，基隆午餐自治條例及配套法規已建立完整系統，營養師與廚工待遇已在近年不斷提升。

廚房整修部分亦在持續進行中，未來將持續視財政狀況整修廚房，另因應免費午餐政策之專業人力編制、待遇與制度，教育處將持續整合家長與各界意見規畫。

