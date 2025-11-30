基隆爆民生用水汙染！驚見賣場桶裝水被搶光 台水提2招應對

生活中心／倪譽瑋報導

基隆自來水油污事件，台水公司持續進行清管線、排水等緊急措施。（圖／翻攝畫面）

日前基隆、汐止一帶，許多居民反映家中的自來水有油味，台灣自來水公司（台水）立即應對；如今仍有部分人表示，水中的汽油味仍在，一些賣場的瓶裝水因此被搶購一空。台水建議，如果自來水還是有油味，可以打開水龍頭，讓水塔或管線中受汙染的水排光再使用，如排水一段時間仍有油味，可撥打客服02-24582233轉410~412，或是打1910專線尋求協助。

基隆水污染 部分居民到賣場搶瓶裝水

近期有不少基隆、汐止民眾反映，家中的自來水出現濃濃油味，洗衣服、水塔出現油味殘留，漱口時也感到噁心。台灣自來水公司第一區管理處28日證實，基隆河水面出現油污，且有少量污染原水在停止抽水前已流入管網，已緊急啟動檢測、切換水源、水管網大規模排水與沖洗等應對作業。

事發4天後，部分民眾仍表示用水還是異常，「直接去買水回來喝和洗澡了」、「家裡的水，到現在都還有淡淡汽油味」，許多人擔憂有健康疑慮，一些社區以水車支援用水，有的人則是自行前往賣場購買現成的水來用，導致部分商店的瓶裝水被搶光。

自來水有油味怎麼辦？

30日台水公司再發聲表示，基隆油污事件後，台水公司動員286人次，以新山水庫原水啟動淨水程序，相關管線也進行清洗，並同步進行用戶現場及電話訪視，確保疑似有異味區域的自來水已完全排除，在進行多輪水質採樣後，「經多次檢驗結果確認無異味」。

如果民眾打開水龍頭仍感受到異味，可能是家中或社區水塔內還存有異味自來水，可先排放並清洗水塔，重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用；若排水一段時間後還是沒有改善，建議撥打客服專線02-24582233轉410~412，或是打1910專線，尋求台水的協助。

喝「汽油水」的健康風險？

目前台水持續釐清本次油污事件的確切汙染源、是誰造成的汙染？雖然暫不確定本次的「油」是否為石油，但林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海提醒「石油健康風險」，該油中常見的有機化合物包括苯、甲苯等，「苯」被列為一級致癌物，長期接觸可能增加癌症風險；甲苯具有神經毒性，若暴露濃度過高，可能引發頭暈、頭痛等不適。

對於本次事件，顏宗海也提出，相關單位仍應持續在不同時間點進行採樣與檢測，以確保水質長期安全，讓民眾能夠安心使用。

