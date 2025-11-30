基隆爆自來水汙染 謝國樑卻赴黨慶致詞！網怒：市長棄民生

政治中心／綜合報導

近期許多基隆居民指出，家中自來水有油味，擔憂健康問題不敢飲用。網路上有許多聲音控訴，市長謝國樑在水汙染事件發生後，一直未給出詳細說明，甚至還去參加國民黨黨慶。今（30）日謝國樑個人社群終於發文，說明市府對校園水汙染的處理方案，然而許多網友批評，謝國樑未將水汙染的民生問題視為首要任務，「市長終於回來基隆了嗎 ?」「都幾天了」。

基隆近日傳出部分地區自來水疑似遭油汙染，居民反映家中的自來水有汽油味，台灣自來水公司隨即啟動新山水庫原水淨水程序、管線大規模排水與沖洗等應對作業。然而，社群上多篇貼文指出，事件過後查看謝國樑以及市府的社群，未見針對油污事件的說明，部分民眾不滿地表示，市府在事件後沒有任何訊息，只能彼此通報。

廣告 廣告

不少網友反映，事發數日，仍不清楚受影響的行政區範圍「不知道我們家是不是受影響戶？」也有人無奈，已兩天都沒洗澡、外食不敢吃「誰知道是不是乾淨的水？」多位家長稱「有小嬰兒連奶瓶都不敢洗」，目前改用飲水機儲水因應。

網友抱怨，基隆爆出自來水油味事件後，市府未有詳細配套。（圖／翻攝自Threads）

國民黨基隆市黨部今舉辦131週年黨慶活動，國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍皆有到場；而謝國樑則在致詞時表示，他和立委林沛祥一同推動基隆市政，加上鄭麗文的領導「基隆將會是鐵板一塊。」這讓許多網友批評，有空出席國民黨活動喊連任造勢，基隆已出現這麼大的民生問題，「市長人呢？」

今日稍早謝國樑針對自來水汙染問題發文表示，目前市府團隊已全面啟動校園及社區用水的緊急處理作業，各項進度都在全力推動中，針對學校用水部分，市府與自來水公司已完成全市七區學校的水質確認，目前暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水廠供水範圍共28所學校送驗，有新進度會和市民報告。

市府已責成教育處盤點各校水塔狀況，只要檢測有異常「水塔就會立即排水、清洗，不能拖。」謝國樑重申，現在最重要的是先把用水問題處理好，等相關作業都完成後，市府會針對責任歸屬一併查清、依法追責。儘管已說明狀況，貼文底下仍有網友批評，「星期四發生的事，今天才出來說明」、「市長終於回來基隆了嗎 ?」「都喝幾天自來水了」。

更多三立新聞網報導

基隆爆民生用水汙染！驚見賣場桶裝水被搶光 台水提2招應對

基隆自來水疑遭污染！民眾傻眼「有超嗆刺鼻油味」 台水啟動3措施補償

基隆民宅凌晨大火！火勢延燒波及隔壁公寓 90歲嬤逃出、難過倒地大哭

毒品男拒檢車爆胎卡平交道…基隆到七堵段列車延誤「8時恢復正常通車」

