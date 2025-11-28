基隆特教才藝競賽登場 百餘學生自信展能

為鼓勵特殊教育學生勇於探索與多元展能，基隆市政府二十七日舉辦「Heartwarming Love」特殊教育學生才藝競賽。（基隆市政府提供）

記者吳翊慈／基隆報導

為鼓勵特殊教育學生勇於探索與多元展能，基隆市政府二十七日舉辦「Heartwarming Love」特殊教育學生才藝競賽，吸引全市十六所學校、共一百二十四位學生熱情參與。副市長邱佩琳親自出席，與現場觀眾一同欣賞孩子們以創意、努力與自信點亮舞台的精彩表現。

此次參賽學校包含建德國小、武崙國小、暖江國小、暖暖國小、八斗國小、信義國小、隆聖國小、成功國小、五堵國小、東光國小、深澳國小、深美國小、明德國中、建德國中、武崙國中及正濱國中，共十六校、三十五組隊伍參賽，參與學生總計一百二十四位，連同帶隊老師及工作人員共計二百五十三人次。參與學生年齡層橫跨國小至國中，各自具備不同背景與特質，但在舞台上展現的熱情、自信與生命力，無不令人動容。

邱佩琳表示，感謝建德國小團隊精心承辦競賽，讓更多人看見特殊教育學生在逆境中成長、在支持中綻放的力量。她強調，這些學生與一般學生一樣擁有亮眼的才華，而透過舞台呈現出的堅持與努力，更讓社會看見特教孩子的多元面貌與無限可能。邱佩琳向特教老師們致上誠摯謝意，肯定教師們長期陪伴、耐心引導與專業支持，讓學生能在多元情境下探索自我、發揮強項，並在舞台上自信展現成果。

邱佩琳指出，「山有山的高度、水有水的深度」，每一位孩子都是獨一無二的個體。特殊教育學生具備與其他孩子同樣的創造力與潛力，而才藝競賽的舉辦，不僅提供一個展現自我的平台，更是促進社會理解、縮短差距的重要契機。她期盼未來能有更多市民走近、理解並支持特殊教育，共同打造更加友善、包容的教育環境。