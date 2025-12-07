基隆獅球嶺砲台整修完工 童子瑋成功促照明升級景點串聯

照片來源：基隆市議長童子瑋辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

為提升獅球嶺砲台周邊遊憩環境品質，基隆市文化觀光局於今年度辦理砲台周邊步道串聯改善觀光計畫工程，自114年2月23日起進行登山步道、觀景平台施作，完工後開放。基隆市議會議長童子瑋今（7）日表示，這一年多來他持續爭取，目前已完成階段性成果，獅球嶺砲台周邊步道已完工，將正式啟用。

童子瑋指出，獅球嶺砲台擁有壯麗景觀與重要歷史，夜間還能欣賞百萬夜景，但過去有草木過高、照明不足與動線不明確等問題，改善後的場域魅力將逐步呈現。

照片來源：基隆市議長童子瑋辦公室

童子瑋說，他與市府單位多次討論，希望重新整理砲台周邊步行環境，同時納入在地居民的想法；從砲台整修、照明配置到步道動線皆逐項確認，希望讓未來環境兼具安全與舒適，使大人小孩都能輕鬆走進砲台，感受基隆的景觀與歷史底蘊。

「獅球嶺本身具備成為城市亮點的條件，未來透過完善砲台並與周邊景點串聯。」童子瑋指出，如此可補足基隆的「山城文化」，無論是提升城市能見度或讓下一代認識土地，獅球嶺都將成為一個具文化與旅遊價值的起點。

童子瑋表示，整修工程已全部完成，預計下週正式啟用。他也感謝市府團隊、里長與協作夥伴的努力，期盼每位走上獅球嶺的市民，都能透過這片景觀與古蹟重新理解獨特的基隆之美。

照片來源：基隆市議長童子瑋辦公室

