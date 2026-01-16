基隆獅球嶺砲台步道吸人潮 周邊交通爆亂象 市府研擬收費分流

基隆市獅球嶺炮台步道完工後，吸引許多觀光人潮，但在此同時也對周邊的交通及居民環境造成衝擊。市府研議將採取收費、分流機制，並加強管控周邊的交通狀況。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

去年12月基隆市政府完成了獅球嶺砲台周邊步道，讓台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道及獅球嶺砲台能夠串接，形成全新的觀光路線，啟用至今吸引了超過3萬人的觀光人潮，對周邊的居民及交通環境都造成衝擊。為此，市府啟動跨局處研議，將考慮採用收費或分流機制取得生態、環境及居民安寧的平衡。

文觀局表示，步道啟用至今，統計參觀人次已超過3萬人，且多集中於周末與假日，陸續出現汽、機車違規停放、大型遊覽車進入巷道造成交通壅塞，以及景點廁所量能不足等情形，影響居民居住品質與用路安全。

文觀局長江亭玫表示，針對劉銘傳隧道與獅球嶺串聯步道的開放與管理模式，市府將持續檢討與調整，不排除評估採取適當的收費或分流機制，以取得自然生態保護、居民生活安寧與觀光推廣之間的平衡。

基隆市獅球嶺炮台步道完工後，吸引許多觀光人潮，但在此同時也對周邊的交通及居民環境造成衝擊。市府研議將採取收費、分流機制，並加強管控周邊的交通狀況。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為因應周末及假日期間的觀光人潮，市府正研擬在周五至周日加派人力，加強取締崇德路與樂一路口違規停車行為，並於安一路與崇德路口、樂一路與安樂路一段口設置禁止大型車輛進入告示，同時增設樂建停車場交通引導標誌及老大公廟、劉銘傳隧道與樂建停車場之行人指引設施。

文觀局呼籲來訪的遊客行經住宅區時降低音量，尊重在地居民生活；並建議多加利用大眾運輸工具前往，步行約10分鐘即可抵達景點。自行開車民眾請將車輛停放於樂建收費停車場（步行約15分鐘），遊覽車則請於安一路或安樂路一段下車接駁（步行約15分鐘），以共同維護周邊交通秩序與參觀品質。

