基隆田園調布美宅1363萬拍出

基隆「田園調布」美宅法拍，以每坪約三十萬餘元拍定。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

行政執行署宜蘭分署在十一日上午十一點，基隆辦公室舉辦不動產等物件拍賣會。詢問度最高的「田園調布」社區美宅備受買家青睞，以新台幣一千三百六十三萬三千三百元拍定，挹注國庫收入；交通欠款大戶張女LEXUS車輛以一千五百元拍定，拍定人需負擔車輛的稅費罰，才能辦理過戶。

宜蘭分署十一日上午十一點在基市東信路，進行基隆及新北六區不動產及動產拍賣。欠繳房屋稅及銀行貸款郭姓男子名下「田園調布」社區三十七點九坪、雙平面車位不動產，以底價一千二百六十萬元進行二拍，平均每坪約三十三萬餘元。由於建物是一一一年五月建築完成、屋齡僅約三年餘，且是空屋、建物部分拍定後點交，詢問度相當高。

拍賣共吸引兩組人馬競標，開標結果由一位來自新北市民眾出價一千三百六十三萬三千三百元拍定，與第二高標僅差距三萬餘元，驚險得標。

交通欠款大戶張女因欠繳交通罰鍰四二六筆及使用牌照稅、健保欠款，合計共五十萬餘元未繳納，移送宜蘭分署執行，名下愛車二００六年、LEXUS車輛也在這次進行拍賣。該車持續繳納稅款與罰款，去年十二月四日發現張女車輛停放基隆市仁二路停車格，隨即進行拖吊，創基隆區智慧扣車後拖吊首例。競標結果以一千五百元拍定，買受人需繳清車輛積欠之欠稅費罰約二十四萬餘元，才能辦理過戶上路。