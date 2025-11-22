基隆田寮河深夜驚見浮屍 78歲男溺斃遺體吊掛上岸
基隆市信義區玉兔橋附近21日深夜傳出溺斃事件，一名男子被發現於田寮河中載浮載沉。消防人員獲報後迅速到場，並於半小時內將遺體吊掛上岸。死者為78歲桃園籍林姓男子，確切死因仍待進一步調查。
基隆市消防局於21日23時54分接獲通報，民眾指稱玉兔橋附近河面疑似有人溺水。信二分隊接獲後，立即派遣3輛消防車、1艘救生艇、7名消防隊員與2名義消前往，由小隊長呂俞男帶隊。
消防人員於22日0時1分抵達現場，0時3分在河面發現男性遺體載浮載沉，立即展開打撈作業。歷時約26分鐘，於0時29分順利將遺體吊掛上岸，後續由警方接手處理。
警方指出，死者為78歲林姓男子，戶籍設於桃園市八德區，詳細死因仍待相驗與調查釐清。
看更多 CTWANT 文章
2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺
其他人也在看
機車騎士轉彎未打方向燈 嘉市首起唾液快篩查獲毒駕
嘉義市警方打擊毒駕展現成果，新南派出所警網昨（21日）晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車轉彎未打方向燈，立即予以攔查，員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑有施用毒品情形，經劉男同意後，施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應，也是嘉市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。自由時報 ・ 4 小時前
基隆「光耀港灣」點燈啟動 人氣IP鯊魚先生照亮田寮河與港區
基隆市文化觀光局在基隆海洋廣場、美術館、田寮河兩岸舉辦「光耀基隆．點亮港灣」，活動以基隆400為主軸，更結合人氣IP「MR. SHARK 鯊魚先生」燈光裝置，並由市長謝國樑進行點燈儀式，以「Love & Peace」串聯港區光景，透過光影設計呈現基隆的海洋意象與文化底蘊，展期即日起至2026年3月4自由時報 ・ 19 小時前
中壢警方執行「雷霆除暴」 本週逮78人送辦
桃園市中壢警分局昨天（21日）晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合市警局刑事、保安、交通警察大隊等，動員99名警力，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所，於中壢區中山路等路段部署多處臨檢點，警方表示，本週共計查獲涉嫌各類刑案78人，包括毒品案件12人、通緝犯19人等。自由時報 ・ 4 小時前
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 4 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 4 小時前
新竹耶誕小鎮公益市集暖心宣傳 12/13邀各界傳遞愛心
12月溫馨耶誕節即將到來，新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園攜手合作，12月13日共同發起「耶誕小鎮歡樂市集」公益活動，特別邀集了30個攤位，安排耶誕舞台秀、耶誕任務闖關、親子遊戲區、手作坊、薩克斯風樂團演出及耶誕摸彩等多元活動，號召各界以行動支持在地弱勢兒少與孤老。自由時報 ・ 5 小時前
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合自由時報 ・ 6 小時前
毒品唾液快篩上路 新北警全力投入執法
記者蔡琇惠／新北報導 為落實道路交通安全、強力打擊毒駕行為，交通部會銜內政部於11月…中華日報 ・ 4 小時前
外送員專法草案 保障最低報酬、提供保險
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...聯合新聞網 ・ 8 小時前
恐怖情人割喉、同居女友裸奔求救 檢以殺人未遂罪起訴
桃園市桃園區於今年9月間發生一起情殺案件，莊姓女子洗澡時遭呂姓同居男友持鋸齒刀割喉，莊女摀著喉嚨從6樓租屋處裸奔至附近超商求救，呂男意圖輕生昏迷，呂男遭檢方聲押獲准，檢方偵結以呂男違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。檢警調查，呂男（54歲）、莊女為同居男女朋友關係，呂男認為有第三者介入，欲同歸於盡自由時報 ・ 4 小時前
【更新】抓到主謀了！月世界被倒數百噸垃圾 岡山區里長父子等4人羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的「月世界」，近期多處遭人傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署追查發現，來自高雄、台南兩第3家清運業者涉嫌重大，成功收押指揮傾倒垃圾的蘇姓嫌犯後，再查出岡山區碧紅里里李有財父子及施姓司機等3人。法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，再裁定將3人收押禁見，此案總計4人被押。太報 ・ 4 小時前
不甩中國紅色通緝！沈伯洋、范雲現身國際刑事法院前 喊話「國際仍有正義」
民進黨立委沈伯洋、范雲近日代表台灣，赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，也亮出兩人在「國際刑事法院」（International Criminal Court, ICC）前的合影，強調「國際仍有正義」。太報 ・ 4 小時前
列賓賓哥10大爭議 圤智雨：他走到今天90%是我害的
TikTok網紅賓賓哥（江建樺）近日爆出校園違規直播事件，就在他向新北地院控告網紅推手圤智雨「長期攻擊」的同時，圤智雨21日晚間在Threads發文，以《我害了賓賓哥的10件事》為題，自揭過去曾主導曝光賓賓哥多起爭議，「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的。」太報 ・ 4 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 20 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 3 小時前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 分鐘前
報警車牌被冒用還是收14張罰單 警：開單後才報案
台北市 / 綜合報導 台北一名車主，日前收到14張罰單，其中10張由高雄苓雅分局開出，共八萬多元，但他表示自己車牌被冒用，已經在開單前兩天告知員警並且到派出所報案，不懂為何一個多月後還收到罰單，對此苓雅分局強調，車主是在開單後才報案，可能是罰單製作需要時間才引發車主誤會，已經請對方透過相關單位申訴舉證。員警攔查併排停車，但違規的黑車駕駛猛踩油門拒檢逃逸，員警也追了上去，怎麼攔黑車就是不停，還沿路違規，沒多久消失在員警視線，事後員警通知違規車主，對方表示，自己車牌遭冒用，人在台北的陳姓車主說，一口氣收到14張罰單，有10張是高雄苓雅分局開出，興中二路上併排停車、未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道等等，沿路違規至中山路成功橋，一共8萬6千3百元，車主不明白，開單前兩天已經報案車牌被冒用，也跟員警告知，事發當下人車都在北部，為何快一個月後還是收到一疊罰單。其他民眾說：「只要可以舉證車牌是被盜用，就應該不用受罰了，莫名其妙收到罰單哪一個人不會去投訴。」實際求證員警則表示，違規案發生在10月7日，當天就開單舉發並同時通知車主，8日對方才到派出所報案，由於罰單製單作業需要時間，製單日期寫的是10月10日，才會引發車主誤會。苓雅分局成功所長陳昀辰說：「本分局警組通知車主陳姓男子，惟陳男並未至所說明，本分局依法告發沿途交通違規10件。」警方強調，車主是知道自己被開單後，才報案車牌被冒用，後續已經請當事人透過相關管道申訴舉證。 原始連結華視影音 ・ 1 天前