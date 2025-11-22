基隆田寮河深夜驚見浮屍 78歲男溺斃遺體吊掛上岸

台北市 / 綜合報導 台北一名車主，日前收到14張罰單，其中10張由高雄苓雅分局開出，共八萬多元，但他表示自己車牌被冒用，已經在開單前兩天告知員警並且到派出所報案，不懂為何一個多月後還收到罰單，對此苓雅分局強調，車主是在開單後才報案，可能是罰單製作需要時間才引發車主誤會，已經請對方透過相關單位申訴舉證。員警攔查併排停車，但違規的黑車駕駛猛踩油門拒檢逃逸，員警也追了上去，怎麼攔黑車就是不停，還沿路違規，沒多久消失在員警視線，事後員警通知違規車主，對方表示，自己車牌遭冒用，人在台北的陳姓車主說，一口氣收到14張罰單，有10張是高雄苓雅分局開出，興中二路上併排停車、未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道等等，沿路違規至中山路成功橋，一共8萬6千3百元，車主不明白，開單前兩天已經報案車牌被冒用，也跟員警告知，事發當下人車都在北部，為何快一個月後還是收到一疊罰單。其他民眾說：「只要可以舉證車牌是被盜用，就應該不用受罰了，莫名其妙收到罰單哪一個人不會去投訴。」實際求證員警則表示，違規案發生在10月7日，當天就開單舉發並同時通知車主，8日對方才到派出所報案，由於罰單製單作業需要時間，製單日期寫的是10月10日，才會引發車主誤會。苓雅分局成功所長陳昀辰說：「本分局警組通知車主陳姓男子，惟陳男並未至所說明，本分局依法告發沿途交通違規10件。」警方強調，車主是知道自己被開單後，才報案車牌被冒用，後續已經請當事人透過相關管道申訴舉證。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前